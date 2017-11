KRÁTCE: Na výstavě poradí zahrádkářům mykolog

Berounsko - Přinášímě výběr krátkých zpráv z Berounska.

Město kvůli grantům pořádá semináře

Beroun – Kolem žádostí o kulturní granty je v Berouně už tradičně rušno. Žadatelé o ty na příští rok nyní najdou na webu www.mesto-beroun.cz nové Obecné zásady pro poskytování a Program na poskytování dotací na kulturní činnost v roce 2018. Zároveň je vedení města Beroun zve na semináře, které jsou určené přímo pro pořadatele kulturních akcí v Berouně a budou na ně žádat dotace. Semináře se uskuteční v pondělí 6. listopadu od 10 do 12 hodin a od 17 do 19 hodin. Oba semináře se budou konat ve velké zasedací místnosti berounské radnice.

Velká cena města Berouna slaví jubileum

Beroun - V sále Kulturního domu Plzeňka se v sobotu 4. listopadu koná tradiční taneční soutěž Velká cena města Berouna. Letos se jedná už o její jubilejní dvacátý ročník. Stejně jako každý rok i letos je akce významně podpořena městem Beroun a také stálými sponzory. Taneční soutěž obsáhne všechny věkové kategorie dětí, juniorů a dospělých tanečních dvojic kategorií D, C, B včetně seniorů nad 35 let. První skladby zazní v sobotu již v 8.30 hodin ráno. Vstupenka na jubilejní Velkou cenu města Berouna stojí sto korun. Hlavním organizátorem je Český svaz tanečního sportu spolu s Tanečním klubem Romany Chvátalové. V každé kategorii proběhnou soutěže jak ve standardních tancích, tak i v latinskoamerických. Výkonnostní stupně taneční úrovně jsou třída D, C, B od začátečníků až po ty zkušené tanečníky. Divák nemusí trávit celý den v kulturním domě. Může odejít a vrátit se jen na kategorii, která ho zajímá.

V muzeu bude autogramiáda knihy o Berouně

Beroun – Na pultech knihkupectví v Berouně se už brzy objeví nová kniha nazvaná Umění v Berouně. Její prodej, který bude provázet také autogramiáda, začne 28. listopadu v 16.30 hodin v Muzeu Českého krasu v Berouně. Po ní bude následovat od 17 hodin přednáška. Na té autor Marcel Fišer přiblíží obsah knihy. Představí na ní berounské pomníky, pamětní desky, hřbitovní plastiky, volné sochy i díla spojená s architekturou.

Na výstavě poradí zahrádkářům mykolog

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nižboru pořádá tradiční podzimní výstavu. Ta je jako při uplynulých ročnících třídenní a stejně jako v uplynulých letech se uskuteční v areálu místního zámku. Ten koncem října ukončil letošní turistickou sezonu, ale nižborští zahrádkáři ho mají k dispozici. Podzimní výstavu zahrádkářské organizace mohou zájemci navštívit ve dnech desátého až dvanáctého listopadu. Výstava nazvaná Plody a květy podzimu návštěvníkům představí nejen letošní výpěstky nižborských zahrádkářů. Nebude na ní chybět ovoce, květiny, podzimní aranžmá, občerstvení i prodejní stánky. Při sobotním slavnostním zahájení, které se uskuteční dopoledne v deset hodin, čeká na návštěvníky taneční překvapení. V neděli se budou lidé moci ptát mykologa, který na výstavě bude, na vše, co je zajímá. Výstava je pro návštěvníky otevřena denně od deseti do sedmnácti hodin.