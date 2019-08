Podle pozvánky bude lokalita pojatá jako historické ležení se souboji, řemesly, muzikou a hlavně historickou krčmou. Součástí bude i program pro děti, který bude v přilehlé zahradě Muzea Berounské keramiky. V 11 a 15.15 hodin se bude hrát divadlo pro děti, ve 14.45 se budou předávat ceny výtvarné soutěže, v 18 hodin začne vernisáž výstavy Václava Šeráka v muzeu keramiky, v 19.30 začne koncert Phil Shoenfelt & Southern Cross.

Město vypsalo další termíny vítání občánků na radnici

Beroun – Je to tradice, která se odehrává v radě měst; a žádnou výjimkou není ani Beroun. Pokud chcete svého malého občánka nechat přivítat na radnici se vší parádou, pak máte ještě několik termínů, kdy to bude možné. Do konce roku se odehrají ještě čtyři vítání občánků: 17. září, 8. října, 5. listopadu a 3. prosince. Rodiče se mohou přihlásit na čísle 311 654 151 – 152, nebo e-mailu evidence@muberoun.cz a evidence2@muberoun.cz . (jaš)

Chystají se podzimní hrnčířské trhy

Beroun – Milovníci keramiky budou mít brzy ty pravé hrnčířské žně v Berouně. Ve dnech 7. a 8. září se tam totiž odehrají tradiční Podzimní hrnčířské trhy. Těšit se můžete na 300 nejlepších českých i zahraničních keramiků a hrnčířů. Fanoušci užitkové, zahradní i dekorativní keramiky a porcelánu tak budou mít příležitost obdivovat i si koupit výrobky mistrů tohoto řemesla. Vedle toho si budete moci dát i dobroty k jídlu a pití. Hlavním dějištěm bude Husovo náměstí v Berouně, program ale počítá i s využitím přilehlých uliček Kolářská a U Pražské brány. Těšit se můžete na ruční práce, kvalitní keramiku a to vše si koupit.

Ukážou výjimečné zkameněliny

Beroun – Přednáška profesora Oldřicha Fatky poučí zájemce o mimořádných zkamenělinách, které jsou výjimečné třeba i z toho důvodu, že se v nich zachovaly otisky měkkých tkání a třeba i orgánů. Jak vysvětlují organizátoři, jsou tak vzácným dokladem pradávného chování a vztahů mezi organismy. Přednáška se odehraje již 4. září od 18 hodin, a sice v Jenštejnském domě na Husově náměstí. Vstup je zdarma.