S tichou modlitbou tak budete moci procházet místy, kudy chodil císař Karel IV. – a vzpomenete na něj při příležitosti 641. výročí jeho úmrtí. Na nádvořích tou dobou utichne turistický ruch a celý areál bude ponořený do večerního odpočinku.

Pokračuje přednáškový cyklus v Muzeu českého krasu

Přednáškový cyklus Setkávání v muzeu měl přes léto drobnou pauzu. Ta ale nyní končí v září. Nejbližší setkání v Muzeu Českého krasu se odehraje 12. září, kde bude mít docent Jakub Rákosník přednášku na téma Velká hospodářská krize jako předpoklad krize demokracie. Muzeum tak pokračuje v organizování setkání, které se odehrávaly vloni; tehdy byly na téma „osmičkových“ výročí z českých a československý dějin. Letos budou témata ze širokého spektra: od přírodovědných, přes architektonická, až po historická.

Muzeum Českého krasu na několik hodin uzavřou

Pokud jste měli v úmyslu vyrazit 4. září do Muzea Českého krasu v Jenštejnském domě, či do Geoparku Barrandien, měli byste si možná návštěvu přeplánovat. Tento den bude totiž v čase od 9 do 13.30 hodin muzeum uzavřeno z provozně-technických důvodů.

Budou se zabývat tématem, jak se připravit ke zkouškám

Jak efektivně připravit své dítě k přijímacím zkouškám bude tématem přednášky v Městské knihovně Beroun. Ta se odehraje 4. září od 17.30 hodin. Pokud tedy vaše dítě čekají příští rok přijímací zkoušky a chcete se dozvědět, jak zjistit šance na úspěch, můžete přijít; stejně tak přijde řeč na to, co dítě čeká u zkoušek na víceletá gymnázia a středí školy.

Řeč přijde na výjimečné zkameněliny

Poučit se o zkamenělinách můžete přijít do Muzea českého krasu. Odehraje se tam přednáška na téma Výjimečné zkameněliny a jejich význam. Profesor Oldřich Fatka bude přednášet 4. září od 18 hodin v Jenštejnském domě na Husově náměstí v Berouně. Dozvíte se tedy více o zkamenělinách, ve kterých se uchovaly otisky měkkých tkání. Jsou tak vzácným dokladem pradávných vztahů mezi organismy.

Centrum péče o ženy pořádá relax v rytmu latiny

Na chvilku se uvolnit a vypnout a ulevit si od stresu a stereotypu můžete podle organizátorů na akci Latino lady v Centru péče o ženy v Králově dvoře 6. září od 18 hodin. Relaxovat tak budete v rytmu latiny s instruktorkou.

Opraví asfaltové plochy

Doplnění asfaltových ploch se odehraje od 5. do 6. září v Králově Dvoře hned před několika domy – konkrétně před těmi s číslem popisným 21, 29 a 10. Oznámilo to vedení města. To zároveň vybízí motoristy, aby v tomto termínu nevjížděli na staveniště a neparkovali, kde to bude zakázané.

Zastupitelé budou mít zasedání

Hořovičtí zastupitelé budou mít zasedání 11. září od 17 hodin v radničním sále. Na programu je například třetí rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019; dále podání žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb.