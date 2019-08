Berounští strážníci zachránili dva dravce

Beroun – Berounští strážníci mají na kontě záchranu dvou dravců. Na služebnu městské policie se tak dostali puštík a výr, než si je převzala záchranná stanice živočichů v Rokycanech. Zraněného puštíka našla berounská obyvatelka, výra nalezli strážníci na Husově náměstí poblíž Husova památníků.

Swap je téměř za rohem, nabídne školní potřeby

Beroun – Na výměnu věcí, tedy swap, již nebudete dlouho čekat. Akce v areálu berounské knihovny se odehraje ve dnech 28. a 29. srpna. Ve středu 28. bude od 12 do 19 hodin, ve čtvrtek 29. od 9 do 14 hodin. Přinést s sebou můžete vše do školy, jako třeba výtvarné a kreativní potřeby, případně hračky, hry, knížky a podzimní oblečení. Organizátoři vysvětlují, že věci nemusí být nutné vyhazovat, stačí jim jenom najít nový domov. Třeba se to podaří na swapu.

Na konci prázdnin vystoupí v Berouně Janek Ledecký

Beroun – Na koncert pod širým nebem československé hudební stálice Janka Ledeckého budete moci vyrazit 30. srpna od 20 hodin do berounského letního kina. Zavítá tam v rámci svého akustického turné. Podle organizátorů se můžete těšit na jity jako Týna, Proklínám, Na ptáky jsme krátký, Pěkná, pěkná, pěkná a řadu dalších. Kapacita letního kina je ale omezená, pokud tedy máte zájem slyšet Janka Ledeckého naživo, měli byste si sehnat lístky.

Ještě budou dvě vycházky s muzejním geologem

Beroun – Ještě dva termíny ze série geologických vycházek nazvaných Po stopách pradávných sopek se odehrají v Berouně. Nejbližší je 1. září, kdy zájemci vyrazí z Králova Dvora po mořském dně až k počapelským sopkám. Sraz je v 15.00 hodin u Zahořanského stratypu za tělocvičnou základní školy v Králově Dvoře. Lidé půjdou trasou po zkamenělém mořském dně do Počapel. Další termín procházky je 29. září, kdy vyrazí k sopečným skalám v údolí Berounky.

Netopýry budete moci nakrmit i si je pohladit

Beroun – Pokud se chcete dozvědět více o životě netopýrů, budete pro to mít v Berouně jedinečnou příležitost. Dne 30. srpna se v Muzeu Českého krasu od 15 hodin odehraje Odpoledne s netopýry. Součástí události bude krátká přednáška s promítáním, ukázkou živých netopýrů a netopýří dílnička pro děti. Nebude chybět ani netopýří poradna, kde budete moci získat informační a propagační materiály. Současně si budete moci zblízka netopýry prohlédnout, pohladit a třeba si je i nakrmit. Odborníci vám řeknou, kde netopýři žijí, co jedí, co je ohrožuje, případně co byste měli dělat, když narazíte na zraněného netopýra.

Budou promítat film nazvaný Co se nenosí

Beroun – Ve středu 28. srpna budou od 17 hodin v Městské knihovně Beroun promítat dokumentární film Co se nenosí. Jde o snímek, který divákovi přiblíží, kolik stojí móda a jaký má celý módní průmysl dopad na životní prostředí. Zabývá se i tématem tzv. upcyklace, která dokáže využít materiál z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Na promítání můžete přijít zdarma.