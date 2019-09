„Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na Petra Třineckého s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě,“ zvou organizátoři berounské události.

Děti se poučily o hasičích

Na výstavu nazvanou Požáry a hasičství na Berounsku v proměnách času vyrazily děti ze školní družiny Beroun – Závodí. Ředitel Státního okresního archivu Beroun Jiří Topinka děti seznámil s prací dobrovolných i profesionálních hasičů. Děti pak zajímalo, jak hasičské jednotky vznikaly, jak to vypadalo jednak na vesnicích, a potom i ve městech, ať už větších, či menších. Novinkou pro děti bylo, že první sbor hasičů vznikl v Loděnici u Berouna. Děti viděly i vývoj techniky, jak se měnil.

Jan Kanyza hostem Regionu

Každý všední den po 13. hodině patří od června ve vysílání Českého rozhlasu Region rozhovoru Luboše Xavera Veselého se známou osobností. V dnešním vydání pořadu Xaver a host přivítá herce a malíře Jana Kanyzu. Znát ho můžete z 30 případů majora Zemana, Létajícího Čestmíra či seriálu Hospoda. Živě vysílaný rozhovor i jeho reprízu po 20. hodině naladíte na frekvenci 100,7 FM.

V Berouně se odehraje burza škol již za jeden měsíc

Pokud zvažujete, kam po základní škole, případně máte ve svém okolí někoho, kdo řeší tuto nesnadnou otázku, zbystřete. Možná totiž naleznete odpovědi na burze škol, která se chystá v Berouně 16. října od 10 do 16 hodin v kulturním domě Plzeňka. Tam se chystá prezentace středních škol, učilišť a gymnázií, a to nejen z okresu Beroun.

Blíží se Zámecké pivní slavnosti v Králově Dvoře

Kulturní léto na zámku v Králově Dvoře chystá svůj vrchol: Zámecké pivní slavnosti. Těšit se můžete na pestrou přehlídku velkých i malých pivovarů, ale i doprovodný hudební program. Zahrají například kapely Tři v trávě, Free Time, No Piccolo Band a další.

Benefiční den pomůže dětem

Již druhý ročník dětského benefičního dne v Hořovicích se odehraje v sobotu 21. září od 12 hodin. Chystá se na hořovickém náměstí, kde na vás čeká program jak pro děti, tak i dospělé. Letos nebude chybět ani pohádkový les, na který si minulý rok našlo cestu spoustu návštěvníků. Organizátoři vás tak zvou na zábavu, při které podpoříte Nadační fond Žirafka z hořovické nemocnice. Ten se stará o veškeré dětské pacienty v hořovické nemocnici.

Silnice z Rozvodny na Tetín čeká brzy uzavírka

Řidiči budou muset počítat s uzavírkou silnice z Rozvodny vedoucí na Tetín. Silnice nebude průjezdná v sobotu 21. září, hned druhý den bude uzavřena. Úplná uzavírka byla povolena z důvodu konání Svatoludmilské pouti. Objízdná trasa je přes Koledník. Objížďka je obousměrná a kromě autobusové dopravy a složek integrovaného záchranného systému platí pro veškerou dopravu.

Liteň chystá svoz odpadu, a to hned několika druhů

Velkoobjemového, nebezpečného odpadu i bioodpadu se budou moci zbavit obyvatelé městyse Liteň hned v několika termínech. Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se odehraje v sobotu 19. října od 9 do 12 hodin před společenským domem. Od 13 do 14 v Bělči před volební místností a nakonec od 14.30 do 15 hodin v Leči před Klubovnou. Budete potřebovat svůj občanský průkaz; odpad totiž budou moci odevzdat jen obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu, případně ti, kteří za likvidaci odpadu platí. Svoz bioodpadu se odehraje od 20. do 22. září v Bělči před hospodou.

Rpety budou mít zasedání zastupitelstva ve čtvrtek

Řada měst a obcí má v průběhu září zasedání zastupitelstva po prázdninách; Rpety nejsou výjimkou. Zastupitelé se sejdou 19. září od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je třeba zpráva starostky obce, zpráva předsedkyně finančního výboru, či nákup a prodej pozemků v obci. Nebude pochopitelně chybět ani tradiční diskuse jako jeden z posledních bodů programu.