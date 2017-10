KRÁTCE: V Berouně opraví silnice

Berounsko - Přinášíme výběr krátkých zpráv z Berounska.

V Berouně opraví silnice

Beroun – K prioritám vedení berounské radnice patří mimo jiné i oprava infrastruktury ve městě. I letos uvolní vedení Berouna do této oblasti nezanedbatelnou část finančních prostředků. V říjnu začala rekonstrukce dvou berounských ulic, a to Kollárovy a Bezručovy. Jejich oprava byla plánována v letošním rozpočtu, a tak s uzavírkou v obou ulicích město počítalo. Ulice Bezručova bude neprůjezdná až do 15. prosince, a to od křižovatky s ulicí Pod Studánkou po křižovatku s ulicí Drašarova. V ulici Bezručova se kromě špatného stavu vozovky budou řešit také chodníky, veřejné osvětlení a plochy na kontejnerová stání. Celková investice si vyžádá částku ve výši 6,8 milionu korun.



Obousměrná objízdná trasa vede ulicemi Pod Studánkou, Okružní, Bezručova a Drašarova. Z důvodu uzavírky byla zrušena také autobusová zastávka městské hromadné dopravy Bezručova v obou směrech. Náhradními zastávkami MHD jsou stanoviště Hlinky a U hřbitova. V ulici Kollárova se řidiči dočkají nového povrchu silnice a dalších parkovacích stání. Rekonstrukce této ulice si z městské pokladny vyžádá 2,4 milionu korun.

V areálu zámku vystavují zahrádkáři

Nižbor - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nižboru pořádá tradiční podzimní výstavu. Ta je třídenní a stejně jako v uplynulých letech se uskuteční v areálu místního zámku. Podzimní výstavu mohou zájemci navštívit ve dnech 10. až 12. listopadu. Výstava nazvaná Plody a květy podzimu návštěvníkům představí letošní výpěstky nižborských zahrádkářů. Nebude na ní chybět ovoce, květiny, podzimní aranžmá, občerstvení i prodejní stánky. Při sobotním slavnostním zahájení, které se uskuteční v 10 hodin, čeká na návštěvníky taneční překvapení, v neděli bude na výstavě i mykolog. Výstava je pro návštěvníky otevřena denně od 10 do 17 hodin.