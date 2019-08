KRÁTCE: V Hořovicích se rozloučí s prázdninami

Loučení se prázdninami je přichystané na samotný konec prázdnin: 31. srpna od 16 do 18 hodin v Domečku v Hořovicích ve Vrbnovské ulici. Na programu je opékání špekáčků, které si budete moci na místě koupit, dále doprovodný program pro děti a co by to bylo za opékání, kdyby u toho chybělo zpívání s kytarou? Vstupné je dobrovolné.

Opékání špekáčků. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Pro keře si budete moci přijít už dnes k pomníku Keře bobkovišní si budou moci zájemci rozebrat již dnes 28. srpna od 17 hodin u pomníku padlých na Husově náměstí v Berouně. Ty budou totiž vyjmuty na žádost památkářů. Důvod pro to je ten, že kořenový systém keřů narušuje samotný pomník. Beroun chce umožnit zájemcům, aby si keře vzali k přesazení. Vedení města ale podotýká, že vše musí proběhnout organizovaně, keře netrhejte sami, budou odborně ostříhány a vyjmuty. V Králově Dvoře dnes nepůjde elektřina Odstávka elektřiny se dnes 28. srpna odehraje v Králově Dvoře. Lidé budou bez proudu od 7.30 do 15 hodin. Výpadek se týká části ulic Na Dlouhých, Pod Hájem, Slunečná, Spojovací a Za 3 kříži. Ozvěny Modrýho Berouna zněly zámkem v Králově Dvoře Přečíst článek › Kino promítne Podfukářky Pokud byste rádi vyrazili do kina, třeba by se vám zalíbil film Podfukářky. Letní kino v Berouně bude tento film promítat dnes od 20.45 hodin. Snímek vypráví příběh hrdinek komedie, které milují bohaté, zkažené a sebejisté muže. Okouzlující Josephine a její kamarádce Penny nejde o lásku, ale jenom o peněz. Profesionálka se ve vlaku rozhodne zasvětit nadšenou amatérku do svádění a okrádání mužů. A nakonec se z ní stane vážná konkurentka. Která zvítězí? Písničkář Pavel Žalman Lohonka hostem pořadu Xaver a host na Regionu Každý všední den po 13. hodině patří od června ve vysílání Českého rozhlasu Region rozhovoru Luboše Xavera Veselého se známou osobností. V dnešním vydání pořadu Xaver a host přivítá písničkáře Pavla Žalmana Lohonku. Živě vysílaný rozhovor i jeho reprízu po 20. hodině naladíte na frekvenci 100,7 FM. Scénu pro film Chyby natáčeli i v berounské restauraci Přečíst článek › Divadlo, hudba i ohňostroj. Králův Dvůr ožil městskými slavnostmi Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka