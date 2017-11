KRÁTCE: V Hořovicích změnili systém placení parkovného

Berounsko - Přinášíme výběr krátkých zpráv z Berounska.

Hořovice změnily systém placení parkovného

Hořovice – Město Hořovice spustilo ve spolupráci se společností City Parking Group s.r.o. moderní platební online aplikaci pro platbu parkovného. Po renovaci stávajících parkovacích automatů nabízí tento nový parkovací systém řidičům spousty užitečných novinek. Kromě klasického placení mincemi v parkovacím automatu je nyní k dispozici i možnost platby bankovní kartou či pomocí unikátní mobilní aplikace ClickPark, která zcela mění budoucnost parkování v Hořovicích.

Festival Stranou má svou knihu

Beroun – V těchto dnech vychází elektronická básnická antologie, mapující druhých pět let festivalu Stranou – evropští básníci naživo. Zahrnuje čtyřiaosmdesát českých i zahraničních autorů, vynikajících básníků, spisovatelů a hudebníků i výtvarných umělců. Ojedinělý výbor předních a ve svých zemích velmi ceněných autorů představuje jejich tvorbu v originálním jazyce a v překladu do češtiny a do angličtiny. Antologie vznikla ve spolupráci spolku Stranou a Ateliéru uměleckého překladu a vydalo ji nakladatelství Machart. Ke stažení je bezplatně v několika formátech pro čtečky, například na stránkách knižního distributora Kosmas.

Králův Dvůr bude soutěžit o nejchutnější rohlíčky

Králův Dvůr - Poslední letošní kulturní akce Králova Dvora je tradičně vánoční. V tomto městě zahájí letošní adventní období v sobotu 2. prosince na zámku v Králově Dvoře. Kulturní program začne od 16 hodin. Pro děti je připravená Vánoční zvonečková zahrada. Všechny děti, které na sedmi zastaveních splní zadané úkoly, dostanou v cíli na nádvoří malý dárek. Ve stanu pak proběhne tradiční zahájení blížících se svátků. Na závěr večera si v 18.15 hodin před radnicí společně s pěveckým sborem ZŠ Králův Dvůr zazpíváte koledy a starosta města rozsvítí vánoční strom. Dětem, které si s sebou přinesou lucerničku, předají andělé betlémské světlo, které si odnesou s sebou domů. Kdo chce může soutěžit i o nejchutnější králodvorské vanilkové rohlíčky. Soutěžící pekař musí donést v pátek 1. 12. v době od 15 do 18.00 hod. na zámek do prvního patra do klubovny seniorů 20 kousků vanilkových rohlíčků.