Od 16 hodin se lidé mohou těšit na divadlo Mazec. Poté budou hrát kapely: od 17.30 Michael Foret a Foretgump, od 19.30 Prague Queen, třešničkou večera bude Michal Hrůza s kapelou, ten vystoupí od 20.30 hodin. Ohňostroj zakončí zábavu ve 22 hodin.

Kradli jízdní kola, vyrušil je náhodný kolemjdoucí

Dva neznámí muži vznikli na pozemek opuštěného domu v obci Chlustina. „Nejprve si otevřeli vstupní vjezdová vrata a následně poškodili petlici jistící dveře vedoucí do dílny. Uvnitř této dílny nic neodcizili. Pokračovali ke stodole, která slouží jako garáž, kde vtlačili elektrická pojezdová vrata dovnitř a vzniklým otvorem vnikli do garáže,“ řekla Marcela Pučelíková, tisková mluvčí berounských policistů. Z garáže odcizili několik jízdních kol. Vyrušil je však náhodný svědek. Poté nasedli do kombíku modré barvy a odjeli směrem na Žebrák.

Na kulturním létě zazpívá šansony Lada Šimíčková

V další Promenádní neděli Berounského kulturního léta tentokrát vystoupí Lada Šimíčková s kapelou. Hudební událost se odehraje v neděli 25. srpna od 18 hodin na Náměstí Joachima Barranda. Návštěvníci se tak mohou těšit na kombinaci šansonu a soudobé akustické hudby.

Geolog bude hovořit nejen o pradávných mořích

Na zábavně vzdělávací program s muzejním geologem láká Muzeum Českého krasu v sobotu 24. srpna od 10 hodin. Na příchozí čeká hádanky a úkoly pro děti i dospělé. Ty budou na téma kamenů, zkamenělin i sopek v geoparku i muzeu. Každý si podle organizátorů bude moci najít svoji zkamenělinu a tu si odnést na památku domů. Prohlídky s hádankami a úkoly budou začínat v 10 a 14 hodin.

Můžete přijít na návštěvu k princezně Verunce

Na zábavnou a interaktivní prohlídku hořovického zámku mohou vyrazit děti od tří do osmi let. Během prohlídky si mohou vyzkoušet královskou korunu, trůn i korunku pro princezny. A současně budou dostávat drobné úkoly a otázky. Prohlídka se odehraje v sobotu 24. srpna od 10.15 a 14.15 hodin. Délka prohlídky je zhruba půl hodiny.

Hořovické kulturní léto uvede kapelu Isara

Pokud vyrazíte v neděli 25. srpna od 18 hodin do Městského kulturního centra v Hořovicích, budete si moci poslechnout mladoboleslavskou hudební skupinu Isara. Těšit se můžete na irské, skotské a anglické lidové písně a balady; ovšem s českými texty a v netradiční hudební úpravě.

V karlštejnském letním kině budou promítat Ženy v běhu

Na filmový snímek Ženy v běhu se mohou těšit návštěvníci letního kina v Karlštejně. Právě ten je naplánovaný na pátek 23. srpna od 21 hodin, kdy se setmí. Film vypráví příběhy žen, které se rozhodnou uběhnout maraton.

Chystají hudební festival

Hudební minifestival se chystá v sobotu 24. srpna v obci Skřipel; jmenuje se Skřipelský Zavírák. Letos se odehraje druhý ročník, bude se konat v uzavřeném areálu bývalé tvrze ve Skřipli. Vše začne v 15 hodin vystoupením Country Zdice, zahrají ale kapely Uvidíme, Bohemian Pink Floyd a BrabouX.