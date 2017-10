Kravál od kolejí by z údolí Berounky měl časem zmizet

Beroun – Provoz na kolejích bude jen a jen lepší – a hlavně tišší. To slibují společné plány ministerstva dopravy, středočeského hejtmanství a místních radnic na zlepšení železniční dopravy v regionu Dolní Berounky. Cílem je snížit hluk nákladní železniční dopravy, prosadit nové a rychlejší železniční propojení Berouna a Hořovic s Prahou prospěšné cestujícím, zajistit rekonstrukci trati Beroun–Praha-Smíchov a do budoucna sledovat její využití primárně pro příměstskou dopravu. S tím, že dálková doprava by údolí řeky Berounky měla opustit.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

O těchto plánech hovoří společné memorandum ministerstva dopravy, Středočeského kraje a Svazku obcí – Regionu Dolní Berounka. Mohlo by být přijato s potleskem – zvlášť pokud bude patrné, že po slovech následují i konkrétní činy. Po změně situace v regionu totiž dlouhodobě volají občané žádající zlepšení.

Pomoci může nejen modernizace trati a změny v organizaci dopravy, vyplývá ze slov ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). A nepočítá se ani s masivním budováním vysokých protihlukových stěn, které by působily jako necitlivý zářez do charakteru krajiny. „Chceme podpořit maximální využití dotačních programů z evropských i národních fondů na modernizaci brzdných systémů nákladních železničních vozů a dosáhnout vyřazení starých vozů s litinovými špalíky. Současně chceme zavést motivační systém plateb za využití takzvaných tichých nákladních vozů, systémem bonus/malus,“ přiblížil možnosti šéf resortu dopravy.

Pro lidi, jimž kravál nákladních vlaků nedává spát, má Ťok vzkaz: z prostředků Evropské unie lze již od letoška do roku 2021 využít 180 milionů korun, což při spolufinancování do výše 50 procent z veřejných prostředků umožní modernizovat 30 tisíc vozů. Týká se to železniční sítě v celé republice, nicméně ministrova slova vyznívají jasně: do roku 2025 se sníží hluk i na trati z Prahy do Berouna. Zatím je tedy třeba obrnit se trpělivostí – vždyť dnešní školáci tou dobou už mohou jezdit na vysokou. Ťok také připomněl, že pokud to bude nutné, lze hovořit i o navýšení finančních prostředků.

Vedení Středočeského kraje jde také o to, aby plány na změny počítaly s vylepšeními pro cestující. „Je potřeba co nejrychleji investovat do železniční infrastruktury tak, aby mohla být co nejlépe využívána pro městskou a příměstskou železnici,“ zdůraznila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Právě železnice má podle jejích představ fungovat jako plnohodnotná páteř integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Znamená to mimo jiné zapracovat na zkracování intervalů spojů, na posílení kapacity vlaků v přetížených úsecích a na zavádění nových rychlých spojení. Ani to se ovšem nepodaří hned. „Bez rekonstrukcí tratí nelze navýšit počet vlaků na potřebnou úroveň a tím zvýšit přitažlivost železniční dopravy tak, aby mohla převzít větší část přepravní zátěže a ulehčit přetíženým silnicím i autobusovým terminálům,“ připouští hejtmanka.