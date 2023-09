Jak uvedla vedoucí sestra transfúzního oddělení Nemocnice Hořovice Jana Šrámková, s nedostatkem krve se potýkají, i když vcelku nabírají o něco více dárců než vloni. "Největší potřeba je A+, 0+, A- a 0-. Dárce objednáváme přes SMS v co největším možném počtu. Dále i dle možnosti samotného dárce, a to podle toho, jak mu to vyhovuje zdravotně, pracovně a soukromě," vyjádřila se vedoucí sestra s tím, že v tomto osvědčeném režimu budou pokračovat i nadále.