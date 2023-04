Krize dolehla i na zverimexy. Za zvířata lidé utrácejí méně peněz

/FOTOGALERIE/ Drahota zasahuje do rodinných rozpočtů i nákladů na krmivo a výbavu pro zvířata. Chovatelé, kteří mají hlouběji do kapsy, to řeší hledáním slevových akcí nebo levnějšími alternativami - a hlavně méně utrácejí. Velkému zdražení se nevyhnulo skoro nic. Největší růst cen se přitom projevil u zboží, kde hrají při výrobě důležitou roli drahé energie.

Chovatelské potřeby Spokojená zvířátka Hořovice. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

„Jde například o klece, kde jsou materiály, jako je kov a plast. Bylo to asi ruku v ruce se zdražením energií. To byla první část sortimentu, která zdražila. Dále jsme pomalu ale jistě tlačeni ke zvýšení cen u hraček a různých pomůcek,“ vysvětluje Martin Kočí, provozní vedoucí hořovického obchodu Spokojená zvířátka. Co se týče krmiv, výrobci se jejich ceny snaží držet na uzdě. I v tomto případě ale dochází k nárůstu. Trendem je například zmenšovat balení, aby krmivo působilo cenově dostupné, i když zdražilo. Zákaz pro děti? Hostinským vadí spíš rodiče uznávající volnou výchovu Zákazníci se často obracejí s nákupy na eshopy, kterým ale v hořovické kamenné prodejně dokážou konkurovat. „Internetové obchody umí udělat nižší provozní náklady, a jsou tedy schopny prodávat s výrazně nižší marží, něž můžeme my. Ale každý umí něco dobře nakoupit a prodat, a když se podívám na srovnavače cen, někdy vyjdeme levnější my, jindy zase oni,“ říká Kočí. Ve Spokojených zvířátkách výrazný odliv zákazníků neregistrují. Lidé ale méně utratí. „U nás je to jako v klasických potravinách, to znamená, že někteří lidé sem zajdou i třikrát týdně. Návštěvnost se příliš nemění, určitě ale klesly částky, které u nás utratí,“ dodává Kočí. Oldřich Burda četl ze své prvotiny Výherce. Představil i úryvek z nové knížky Podobná situace je i v berounském Zoo Shopu. Také tam vlivem silné inflace zaregistrovali změnu ve způsobu, jakým lidé za zboží pro své zvířecí miláčky utrácejí. Nakupující se nejdříve zaměřují na nezbytné věci, teprve pak případně volí nákupy navíc. „Zákazníci určitě více počítají. Například místo konzervy za stovku sáhnou po té, která vyjde o několik desítek korun levněji,“ vysvětluje prodavačka obchodu.

