I tentokrát patří úvodní stránka originální kresbě jednoho z berounských malířů. V minulosti to byli umělci jako Jiří Kahoun, Viktor Žabinský, nebo Karel Součak. Lidé dostanou příležitost kroniku obdivovat i s uměleckým vyvedením Berouna na začátku již brzy. Stejně jako každý rok, i letos bude kronika vystavena v obřadní síni berounské radnice ve Dnech evropského dědictví, letos tedy 7. a 8. září. Přítomna bude i samotná kronikářka Marie Kopřivová. Pokud byste se jí chtěli na něco ohledně vedení kroniky zeptat, třeba bude příležitost.

Bez zajímavosti není ani fakt, že každý díl kroniky zaznamenává údaje celkem za pět let. Poté kronika putuje do Státního okresního archivu v Berouně. Ale to neznamená, že by k ní občané neměli snad mít přístup. Po domluvě si kroniku mapující dění ve městě může prohlédnout každý zájemce.

Úlohu kronikářky převzala Marie Kopřivová po svém zesnulém manželovi Jiřím Kopřivovi. Kroniku vede od roku 2011.