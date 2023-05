/FOTO, VIDEO/ Uplynul měsíc a pár dní od smrti jednoho z trojice večerníčkových medvědů, kteří obývali medvědárium na Městské hoře v Berouně. Po Vojtovi, který zemřel náhle na jaře v roce 2016, odešel letos 18. dubna také Matěj. Z medvědích trojčat tak zbyl už jen Kuba. Obavy lidí, že osamocený medvěd bude příliš truchlit a přestane žrát, se naštěstí nepotvrdily. Kubova ošetřovatelka Vlasta Branšovská vzkazuje, že jeho aktivita a zájem o potravu se nijak nezměnily.

V rozhovoru pro Berounský deník Vlasta Branšovská splečně s Davidem Uherem, provozním technikem společnosti AVE CZ, zavzpomínali nejen na zesnulého Matěje, ale připomněli také veselé okamžiky s medvědími bratry.

Jak se Kubovi daří? Asi největší obavy laické veřejnosti byly, že Kuba po smrti Matěje bude truchlit a přestane žrát. Pozorujete něco takového?

Děkujeme za zájem o Kubu, máme dobré zprávy. Jeho aktivita, zájem o okolí i potravu se nijak nezměnily. Medvěd je samotářská šelma a zřejmě i to přispělo k překlenutí této situace.

Pamatujete si na to ráno, kdy byl Matěj nalezen mrtvý? Choval se třeba Kuba také jinak?

Matěj zemřel v noci ve spánku. Medvědi mají kotce odděleny, takže Kuba mrtvého Matěje nikdy neviděl, a to mohlo přispět k tomu, že první den bez Matěje nebyl pro Kubu psychicky vyčerpávající.

Jak vlastně Kuba reagoval první dny, kdy byl v medvědáriu sám? Hledal Matěje?

Nepozorovali jsme změnu nálady nebo chování. Pravděpodobně si tuto ztrátu pro sebe dokázal nějak vysvětlit a přijmout ji.

Nebude se časem třeba nudit? Přece jen celý život byl se svými bratry.

Život Kuby je od narození úzce spjat s člověkem a každý z vás, kdo se na něj přijde podívat, je jeho společností a vítaným hostem. Má řadu velmi silných citových vazeb na lidi, zejména se to týká ošetřovatelek a pak také pana Chaloupka, kterého vždy bezpečně pozná a chová k němu velké sympatie.

Máte nějakou vtipnou nebo výjimečnou příhodu s medvědy?

Kdysi přiletěl do výběhu dron a medvědi byli nadšeni, jak jim bzučí nad hlavami. Kdyby to šlo, nejraději by ho chytili. Prosíme však čtenáře, aby to nezkoušeli. Kuba je zdatným lovcem čmeláků, kteří bohužel pro ně samotné končí jako zpestření jeho jídelníčku.

Dá se říci, že má Kuba jinou povahu, než měli ostatní dva medvědi? Byl každý z nich nějak jedinečný?

Ano, každý medvěd má svou povahu a temperament, stejně jako lidé. Projevuje se to třeba při krmení, kdy je Kuba klidnější povahy.

Jaké jídlo má Kuba nejraději?

Kuba umí být velkým gurmánem. Krajíčky chleba vždy pečlivě vykouše a kůrky se nedotkne. Miluje ovoce, zejména šťavnaté.

Kolik toho vlastně takový velký medvěd sežere? Třeba za celý rok, když v zimě nespí?

Nejvíce toho sní na sklonku léta a na podzim, kdy si medvědi chystají energetické zásoby na dobu spánku. Celkové množství stravy odpovídá skutečnosti, že jsou velké šelmy, jen u jablek je to 30 až 40 kilogramů měsíčně.

Taková perlička. Berou si od vás zahrádkáři medvědí výkaly na hnojení? Jako například v pražské zoo, kde si lidé kupují trus na zahrádku.

Pro nás není trus medvěda prodejní komodita, je předáván k likvidaci příslušné firmě. Zahrádkáři však v případě zájmu malé množství trusu věnujeme. Stejně tak jsme v minulosti věnovali zájemci medvědí chlupy, kterými zkoušel vypudit kuny z automobilu.