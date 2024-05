„Od třinácti let jsem sem chodila do jezdeckého oddílu. Přirostlo mi to tak k srdci, až jsem si to tady pronajala. Už to bude osmnáct let. Vlastně to bylo v době, kdy zde v sousedství vzniklo učiliště,“ vzpomíná Dita Harvanová, která jako dítě se svým koníkem závodila.