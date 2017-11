Kvůli chodníku v Zahořanech musí město zbourat zeď

Králův Dvůr /FOTOGALERIE/ - Rozvoj dopravní infrastruktury a bezpečnost chodců patří už několik let k prioritám Králova Dvora. Po mnohamilionové investici do chodníků v Levíně v loňském roce vedení města nyní investuje do jejich výstavby u hlavní silnice v Zahořanech.

dnes 08:17 SDÍLEJ:

Zde jsou lidé chůzí po krajnici vozovky v některých úsecích už několik let vystaveni nebezpečí. Chodník v Zahořanech si přejí všichni obyvatelé této lokality. „Nejhorší je to v tomto období. Brzy se stmívá a řidiči jsou dost bezohlední. Děti chodí do školy pěšky a bez reflexních pásků mi nesmí ven. Už se těším, až bude chodník podél celé silnice,“ poznamenala jedna z místních žen. Výstavbu chodníku v Zahořanech muselo město rozdělit do několika etap. První zahájilo v říjnu a na realizaci projektu s názvem Bezpečně ze Zahořan opět využije prostředky z dotace. Tentokrát z Integrovaného regionálního operačního programu. Chodník ve spodní části Zahořan bude stát město kolem deseti milionů korun. V horní části obce to bude podobná částka. Starosta Petr Vychodil věří, že se na celý chodník podaří dotace zajistit. „První etapa zahrnuje chodník od mateřské školy ke spodní lávce. Součástí stavby bude také autobusová zastávka v horní části Zahořan. Nyní cestující stojí na komunikaci, což není bezpečné. To se ale brzy změní a jejich bezpečnost se zvýší. Zde bude výstavba chodníku velmi problematická, ale pro chodce je to jedno z nejhorších míst,“ vysvětlil starosta Králova Dvora. ČTĚTE TAKÉ: Za svoz bioodpadu města platí statisíce korun Město mělo v přípravné fázi problémy v Jungmannově ulici. „Tři majitelé pozemků ve spodní části obce, konkrétně u hospody, nám řekli, že nebudou bourat plot a část svého pozemku nám zkrátka neposkytnou,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že kvůli tomu město muselo stávající projekt rozdělit na několik částí. Rozjet tuto nákladná investiční akci tak nebylo vůbec jednoduché a podobné je to i s druhou etapou. Zjistilo se, že bude nezbytné přeložit elektřinu a plyn a bourat vysokou zeď. „Druhou etapu máme kompletně vyprojektovanou od stávající autobusové zastávky v Zahořanech směrem dolů k místní restauraci,“ poznamenal starosta. Nový chodník tak skončí na malém náměstíčku u bývalého obchodu. Povede podél opěrné zdi, která patří soukromníkovi. Tu budeme muset zbourat a postavit novou. To bude stát hodně peněz „Věřím však, že výstavbu i této druhé etapy chodníku v městské části Zahořany zrealizujeme v příštím roce,“ dodal Petr Vychodil. Město už má naplánovanou i třetí etapu chodníků v Zahořanech. Ta má vést od místního dětského hřiště směrem na obec Hudlice. V této části bude město potřebovat pro výstavbu asi půl metru pozemku majitelů zdejších nemovitostí. ČTĚTE TAKÉ: Se stavbou obchvatu Berouna chce kraj začít už na jaře Při třetí etapě zahořanských chodníků se budou se muset rozebrat betonové podezdívky plotů u rodinných domů a postavit nové. „Majitel hlavní komunikace, kterým je Středočeský kraj nám nedá souhlas, abychom při výstavbě chodníku zasáhli do jeho komunikace. Nový chodník tak bude v tomto úseku široký podle toho, jakou část nám majitelé pozemků postoupí. Jiné řešení v této staré zástavbě není,“ dodal Petr Vychodil.

Autor: Romana Šimková