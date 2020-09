Situace týkající se nemoci Covid-19 není na Berounsku nijak příznivá. Na 100 tisíc obyvatel je 185,75 nemocných, což je nejvíce v celém Středočeském kraji. Na situaci již reagují některá města či pořadatelé různých akcí – ty větší tradiční s vyšším počtem účastníků již byly zrušené v létě.

Radnice Králova Dvora se nyní rozhodla udělat první opatření v boji s epidemií. Radní v návaznosti na platná vládní opatření související s koronavirou epidemií rozhodli zrušit všechny vnitřní kulturní akce, které město pořádá teď v září a počátkem října. Venkovní akce se, pokud to hygienická opatření dovolí, konají normálně.

„O zrušení vnitřních akcí v měsíci říjnu budeme ještě jednat na radě města. Osobně si ale myslím, že dojde i na zrušení říjnových akcí konaných ve vnitřních prostorech,“ reagoval na dotaz Deníku Petr Vychodil, starosta města Králův Dvůr. Ten také zmínil, že jsou sice již připravené adventní akce, ale zda se uskuteční, není v tuto chvíli jisté, a to právě v souvislosti s tempem přibývání počtu nakažených.

V Berouně či Hořovicích vnitřní akce zatím rušit nebudou. Podle starosty města Hořovice Jiřího Peřiny už drtivá většina akcí pořadateli již zrušená je. „Pokud bude navíc pokračovat současná epidemiologická situace, je dost pravděpodobné, že se neuskuteční ani adventní akce,“ poznamenal starosta Jiří Peřina.

„Pokud by k tomu došlo, nepořádali bychom slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zdejší doprovodný program. Vánoční strom by byl pouze v tichosti rozsvícen. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, ale že to bude omezené, je dosti možné,“ dodal hořovický starosta Jiří Peřina.

Největší okresní město vnitřní akce zatím rušit nehodlá, v Berouně se podle programu uskuteční i zdejší největší festival Talichův Beroun. „Z našeho popudu se vnitřní akce neruší. Stejně tak se zatím připravují vánoce, vše pak bude samozřejmě záležet na aktuální epidemiologické situaci,“ sdělila Petra Lišková, mluvčí berounské radnice s tím, že jedna změna u Talichova Berouna je. Zatímco v předchozích letech bylo možné si zakoupit takzvanou „Abonentku“ na sérii koncertů za zvýhodněné vstupné, letos se vstupenky kvůli epidemii prodávají jednotlivě.

Berounsko „svítí“ od pátku na takzvané semaforové mapě ministerstva zdravotnictví oranžovou barvou, což je druhý stupeň pohotovosti indikující počínající komunitní přenos. „Narůstající podíl případů, u kterých není jasný zdroj nákazy. V této situaci se nákaza začíná šířit v doposud nepostižené populaci, tedy například u osob, které nepobývaly v zasažené oblasti nebo nebyly v kontaktu se známým zdrojem nákazy,“ vysvětlují hygienici.