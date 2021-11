Kvůli nově zavedeným kontrolám úbytek zákazníků očekávají například v berounské restauraci U Kropáčů. „Odhadujeme, že například pátek tu bylo kolem 70 procent hostů, kteří byli očkovaní. Pokud se ten zbytek nenechá také očkovat, tak si nemyslím, že si půjdou zaplatit testy například jen kvůli tomu, aby si tu dali pár piv,“ konstatuje z poza baru restaurace sympatická servírka Sandra.

I přes jistou ztrátu části zákazníků novelu vládních nařízení zde dodržovat určitě budou a v hospodě se již kontroluje. Nicméně nedostatek personálu jak kvůli nemoci, tak i obecnému úbytku zaměstnanců v pohostinství situaci komplikuje. „Nařízení samozřejmě budeme respektovat. Snažíme si to ale ulehčit tak, že vedeme seznam hostů, kteří mají potvrzení, abychom ušetřili čas. Je to i kvůli tomu, že nám celkově chybí personál, a to i kvůli necovidové nemocnosti a nemůžeme tak najmout někoho dalšího, kdo by se o kontroly ještě navíc staral,“ dodala servírka.

U Kropáčů jsou nicméně raději, že můžou být otevření a pracovat i za takto ztížených podmínek, než obsluhovat pouze přes výdejní okénko či rozvozem.

V hořovické kavárně Dobrá adresa mají sice jistotu klientely z řad zdravotníků z místní nemocnice a úředníků z blízkého obecního úřadu, kteří jsou z drtivé většiny očkovaní, u ostatních hostů ale také čelí ztrátě na tržbách. „Všichni se nám už před dneškem rádi a ochotně prokázali, že jsou očkovaní. Horší to bude s hosty, které neznáme, a odmítnou se nám osvědčit, tím automaticky ztratíme zákazníka,“ konstatuje spolumajitelka podniku Lucie Sekyrková.

Zároveň upozornila na paradox, který spočívá v tom, že až do té doby, než se provozovatel nově příchozího zákazníka na příslušný certifikát nezeptá, neriskuje ztrátu výdělku. „Protože jej poté budete muset poslat pryč. Proto si myslím, že je nesmysl, abychom ty kontroly dělali my,“ dodává spolumajitelka s tím, že se přesto všechno také nařízením řídit budou.

Situaci vidí podobně jako U Kropáčů. Je to pro ně pořád lepším, než kdyby museli zavírat. „Určitě by bylo špatně, kdybychom museli opět přejít na výdejní okénko. Na druhou stranu by k situaci lidé určitě měli přistupovat zodpovědně,“ uzavírá Lucie Sekyrková.