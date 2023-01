Most TGM je v tak špatné technickém stavu, že už v loňském roce musela být snížena jeho zatížitelnost. Minulý měsíc přišlo na další opatření, když město Beroun muselo nechat snížit sloupy lamp veřejného osvětlení, aby se eliminovaly negativní dopady na statiku. Jak ale potvrdila mluvčí Krajské správy a údržby silnici (KSÚS) Petra Kučerová, pohyb aut a chodců je po mostě bezpečný. „Momentálně je most zařazen do koeficientu VI, tedy ‚velmi špatný stav‘. Odtud vyplývá, že je omezeně použitelný,“ sdělila mluvčí.