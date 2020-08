Od slavnostního otevření berounského venkovního koupaliště umístěného doslova mezi panelovými domy uplynul v pátek týden a už v průběhu tohoto týdne musel provozovatel přistoupit ke stanovení maximální kapacity. Koupaliště totiž doslova praská v těchto dnech ve všech, zvláště když denní teploty se pohybují nad hranicí tropického dne, tedy více než třicet stupňů Celsia.

„Počasí se opravdu povedlo. Jsme rádi, že se podařilo obě etapy rekonstrukce dokončit tak, abychom mohli v létě koupaliště zprovoznit. Už nyní se ukazuje, že si sem lidé našli cestu. Po prvním týdnu užívání koupaliště totiž Berounská sportovní jako provozovatel areálu hlásí návštěvnost kolem 650 návštěvníků denně,“ uvedla starostka Berouna Soňa Chalupová.

Pokud tak na koupaliště vyrazíte, může se stát, že bude plno. I když někteří Berounští jsou z toho smutní, tak situaci chápu. „Je to stejné jako všude jinde. Také jsme jednou jeli odpoledne do pražského aquaparku a nepustili nás kvůli plnému stavu. Navíc berounské koupaliště je docela malé. Dá se to pochopit a nic se s tím udělat nedá. Možná by stálo za to, zda by mohla být na webu koupaliště aplikace, která by zobrazovala počet návštěvníků. Stačilo by se podívat na web a poté se rozhodnout, zda má smysl vyrazit,“ napsala Deníku Anna Nachtigalová.

Stavební práce na koupališti začaly po loňské letní sezoně, která byla navíc kvůli vyhoření elektrického rozvaděče na koupališti o dva týdny zkrácená, a během deseti měsíců se podařilo zrealizovat první dvě etapy. Postupně tak vznikl nový bazén se čtyřmi se čtyřmi plaveckými drahami a relaxační částí, tobogán, skluzavka a dětské brouzdaliště s herními prvky. Došlo k výměně dlažby za protiskluzovou a v areálu byl vysazen také nový kvalitní trávník.

„Všechny bazénové prvky jsou z nerezového materiálu. Pro maminky s dětmi jsme připravili místnost s přebalovacím pultem a mikrovlnnou troubou. Výměny se dočkala i technologie filtrace vody a rozvody,“ sdělil Deníku při otevírání koupaliště Antonín Marx, ředitel Berounské sportovní, která areál provozuje.

Město se nyní připravuje na závěrečnou třetí etapu, při které by měla být kompletně zrekonstruována zdejší bude se zázemím. Podle prvotních plánů by mohlo být v objektu wellness centrum, čímž by budova byla využívána celoročně. Město odhaduje náklady na celkovou rekonstrukci objektu na zhruba 25 milionů korun.