Ke kritice se přidal také Ropid, který organizuje Pražskou integrovanou dopravu. Podle jeho mluvčího Filipa Drápala nabíraly vlaky v posledních dnech na trati zpoždění několik desítek minut a mnohé byly zrušeny.

Situace se rozhodně nelíbila lidem dojíždějících za prací. „Je to strašné. Do Prahy jezdím jen vlakem, ale kvůli zpoždění sem dorazil několikrát do zaměstnání pozdě. Zvažoval jsem, že začnu jezdit automobilem nebo autobusem. Doufám, že slibované úpravy od září nastanou a že se vše vrátí do normálu. Ve vlaku jsme si dokázal zařídit řadu pracovních záležitostí,“ sdělil na nádraží v Berouně Deníku Ladislav Mudra.

„Chtěl bych se omluvit, vše by již mělo být minulostí,“ nechal se slyšet pak na slavnostním zahájení rekonstrukce nádražních budov v Berouně ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Starostka města Beroun Soňa Chalupová pak sdělila, že Berounští by nejvíce uvítali výstavbu nového železničního tunelu mezi Prahou a Berounem, Berounští se naopak brání rozšíření dálnice D5 na tří proudovou.

Od začátku srpna zde podle oficiálních dat dojelo včas či do pěti minut zpoždění jen 46 % spojů. České dráhy, Praha a Středočeský kraj změní od 31. srpna jízdní řády na linkách S7 a S1 mezi Prahou a Berounem a Prahou a Kolínem. Důvodem jsou problémy Správy železnic s dodržováním spolehlivosti provozu na trati z Prahy do Berouna.

Drobné úpravy se týkají i linek z Prahy do Lysé nad Labem a Benešova.

Organizátor dopravy Ropid takové řešení naznačil už na začátku týdne a na svých stránkách zveřejnil finální podobu jízdních řádů.

Linky S7 budou začínat a končit v Praze na hlavním nádraží

Zjednodušeně řečeno skončí některé průjezdné linky napříč Prahou. Kompletní změny jsou popsány na stránkách Pražské integrované dopravy a Českých drah, kde jsou i výlukové jízdní řády Ropid vysvětluje změnu rozsáhlou výlukovou činností, kvůli které se zpoždění z trati Praha-Beroun přenáší i na vlaky směrem na Kolín.

Nově budou všechny vlaky linky S7 (trasa Praha - Beroun) začínat a končit v Praze na hlavním nádraží, nebudou pokračovat dál do Českého Brodu.

Vlaky, které dříve pokračovaly z hlavního nádraží a naopak směrem na Kolín, budou nově začínat a končit na Masarykově nádraží. Zhorší se tak výrazně cestování těm, kteří například jezdí vlakem z Radotína do Libně či dál na východ.

Opatření bude platit nejméně do konce platnosti jízdního řádu v prosinci letošního roku. Celkem třináct osobních vlaků je zrušeno bez náhrady, část pojede mezi Radotínem a hlavním nádražím odklonem přes Krč. Dva osobní vlaky mezi Smíchovem a hlavním nádražím jsou zrušeny. Kvůli výlukám na trati do Lysé nad Labem se ruší i některé vlaky z Benešova do Lysé nad Labem projíždějící Prahou, cestující budou muset přestoupit do jiné soupravy na hlavním nádraží.

Správa železnic už kvůli problémům na trati podél Berounky zakázala přes den provoz nákladních vlaků s elektrickou lokomotivou. Cestující v Berouně čeká po příjezdu průchod staveništěm, Správa železnic v týdnu totiž slavnostně zahájila velkou opravu nádražní budovy za 288 milionů korun.