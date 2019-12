Lávka přes dálnici se má otevírat již příští týden

Lávka pro pěší přes dálnici D5 by se měla otevírat již příští týden. Potvrdilo to vedení města. „Právě finišují úpravy povrchu lávky pro pěší přes dálnici v blízkosti autobusové zastávky Beroun - sídliště. Zkušební provoz by měl spuštěn v pátek 13. prosince,“ uvedli představitelé města.

Lávka přes dálnici v Berouně několik dní před otevřením. | Foto: Městský úřad Beroun