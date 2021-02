Největší koníček a jak jste se k němu dostala?

Koníček to asi úplně není, ale jsou to zvířata a především kočky.

Co považujete za největší úspěch?

Asi to, že jsem koordinovala Průvod vévody Štěpána II. Bavorského a Svatoludmilské poutě na Tetíně.

Vaše plány do budoucna?

Vydržet pracovat.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Aby se uklidnila situace, která tady je, a člověk by mohl v klidu připravovat kulturní akce.

Co říká vaše rodina na to, co děláte pro ostatní?

Rodina mi fandí a drží palce, občas to není jednoduché.

Vaše nejoblíbenější destinace na dovolenou?

Šumava - Železná Ruda.

Kniha z dětství, na kterou vzpomínáte?

Nepamatuji si.

Film, který vás vždycky pobaví, zaujme?

Jsou to české komedie.

Nejoblíbenější jídlo?

Je asi kuře 100x jinak.

Tip na vycházku, výlet ve vašem okolí?

Krásná procházka lesem přes přírodní rezervaci Koda do Srbska.

S jakou historickou osobností byste se ráda potkala?

Kdo vám nejvíce s činností pomáhá?

Mám dva skvělé a spolehlivé spolupracovníky, a to za muzeu - Eliška Švandová, za spoluorganizování kulturních akcí a především Svatoludmilské poutě na Tetíně - Vojtěch Hrdlička.