Ty podpořil svými slovy i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO 2011), když řekl do médií při uvolňování jednotlivých opatření, že letní festivaly s tisíci či desetitisíci návštěvníky se letos v létě neuskuteční. Jeden z velkých festivalů se tradičně koná na Točníku.

Jedním z největších kulturních festivalů, který se na Berounsku koná, jsou Hradycz. Ty by měly 10. července odstartovat na Točníku a Žebráku již svůj šestnáctý ročník. Tento unikátní festival putuje po významných českých a moravských hradech. I když podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se festivaly s tisíci či desetitisíci návštěvníky konat neměly, pořadatelé zatím vyčkávají na oficiální stanoviska. Přece jen je konec dubna a za dva měsíce se může situace změnit.

„Ano, s realizací festivalu Hradycz stále počítáme v původním termínu, dokud nedostaneme od relevantních státních institucí nějaké jiné závazné pokyny,“ uvedli promotéři festivalu Michal Šesták a Viktor Souček a jedním dechem dodávají: „My tato individuální vyjádření ze strany některých představitelů státu považujeme za naprosto nezodpovědné jednání s dalekosáhlými důsledky na naše projekty a naše firmy. Je to podobné, jako by ministryně financí řekla, že si osobně myslí, že banka XY nemá dost hotovosti. Co by asi tak z té finanční instituce do týdne zbylo?! Mimo jiné i z důvodů těchto často si protiřečících vyjádření představitelů státu vznikla během prodlouženého velikonočního víkendu iniciativa podnikatelů ve volnočasovém průmyslu Na rok zavřeno, která mimo jiné žádá, aby tato vyjádření ustala a stát, respektive vláda České republiky se nejpozději do poloviny května jasně usnesla, co během letních měsíců bude či nebude možné dělat. My se pak podle toho můžeme nějakým způsobem zařídit. Do té doby máme zcela svázané ruce a jen nám vznikají další a další náklady.”

Votírák a Okoř v ohrožení

Letní festivaly lákají vždy do svých areálů tisíce příznivců, kteří si berou kvůli tomu volno ve svém zaměstnání. Seznam navštívených festivalů bude letos nejspíše pro mnohé strohý. Stále totiž není jasné, zda se vůbec uskuteční v termínu 12. - 14. června na milovickém letišti tradiční poprockový festival Votvírák, či velmi oblíbený a tento rok již 22. ročník festivalu Okoř se šťávou.

„Čekáme na oficiální vyjádření. Hraničním termínem je pro nás 30. duben. Samozřejmě za dané situace tušíme, že konání letošního ročníku Votvíráku je v tuto chvíli nepravděpodobné,“ podotkla mluvčí festivalu Votvírák Martina Jablonovská.

„Nasmlouváno máme velké množství kvalitních kapel a zpěváků, jako každý rok, ale od chvíle, kdy v polovině března přišlo první omezení kvůli koronaviru, přestali lidé kupovat vstupenky. Prodalo se jich všehovšudy tři sta. Jelikož vláda zatím hovořila výhledově pouze o povolení akcí pro pár desítek diváků, nevěřím, že by nám někdo dovolil v červnu na louce setkání tisíců lidí,“ odhaduje pořadatel festivalu Okoř se šťávou Michal Šenbauer.