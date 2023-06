Úderem páteční 12. hodiny zahájí letní sezónu venkovní koupaliště na Velkém sídlišti v Berouně. Vodní radovánky si letos návštěvníci budou moct užít o hodinu déle. A počítá se i s ranním plaváním.

Berounské koupaliště otevře v pátek | Video: Radek R. Kaša

Areál berounského venkovního koupaliště bude oproti loňsku otevřen déle. „V červnu bude otevřeno ještě od 12 do 19 hodin, ale přes prázdniny to bude už od 10 a až do 20 hodin. Loni jsem zaznamenali poměrně velký zájem o delší otvírací dobu, takže ji prodlužujeme o jednu hodinu do osmé večerní,“ potvrdil ředitel Berounské sportovní Antonín Marx.

Berounské koupaliště zahájí sezonu. Otevřeno až do večera, ale za více peněz

Ani letos by nemělo chybět ranní plavání. Bude se konat od července vždy od 7:00 do 9:00 hodin.„Začínáme od července. Ještě tedy rozhodujeme, kolik dní v týdnu ranní plavání bude. Je totiž nutné na každý den zajistit plavčíky tak, abychom nepřekračovali délku jejich pracovní doby. Ale mělo by to být podobné. Dáme určitě vědět s dostatečným předstihem,“ slíbil ředitel.

Za vstupné si letos ale návštěvníci připlatí. Základní vstupné pro dospělé zdražilo o 30 korun, nově vyjde na 150 korun. Za dítě do 14 let rodiče zaplatí 80 korun. Od 17:00 bude platit zlevněné vstupné, dospělý zaplatí 80 korun, dítě 40 korun za vstup.