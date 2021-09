I letos byly pro kapely připraveny dvě pódia, a tak bohatý hudební program, který moderoval Zdeněk Vrba, probíhal bez sebemenších zádrhelů. V brzkém odpoledním čase vše odstartovalo Tango a Míra Imrich, poté pódium na Ford AMB scéně patřilo kapele U.H.R.

Krátce před sedmnáctou hodinou se na hlavním pódiu sešli senátor a zakladatel festivalu Jiří Oberfalzer, berounský místostarosta Michal Mišina, králodvorský starosta Petr Vychodil a hlavní pořadatel Vojtěch Hubinger. Všichni několika stovkám návštěvníků popřáli bezva náladu a skvělý hudební zážitek. Poté pódium už patřilo kapele Doctor P.P. Na druhém pódiu vystoupili Buster Nixon. Ve dvacet hodin zahrál Milan Peroutka a Perutě.

Jako pokaždé na berounských Letorostech, tak i letos se rozdávaly peníze těm, co je nejvíce potřebují. Tentokrát to bylo pro neziskovou organizaci Spolusvět, která podporuje rodiče pečující o děti se zdravotním znevýhodněním. Berounský místostarosta Dušan Tomčo spolu s Vojtou Hubingerem předali dárkový šek ve výši 10 000 korun do rukou zakladatelky organizace Jitky Heroutové. Na samý závěr letošních Letorostů 2021 vystoupila kapela Vypsaná fixa.