Podle zkušeného amatérského mykologa Luboše Hadzimy z Berouna tato výrazná změna počasí po suchém a horkém létu připravila houbám výborné podmínky. Pokud se lidé ještě před dvěma týdny obávali, že to letos nebude s houbařením slavné, nyní se mohou těšit na slibné nadílky. Houby rostou například na Křivoklátsku kolem Zbiroha či v celé brdské oblasti Přírodního parku Hřebeny směrem od Vysokého Chlumce.

„Začíná to být hodně zajímavé a houby rostou v podstatě na celém území republiky včetně našeho regionu. Už se dá dobře najít například hřib dubový, smrkový či celá řada klouzků – hodně modřínové,“ říká mykolog.

Houby růst teprve začínají a je tedy dobré mít na vědomí, že po dešti houba nevyroste přes noc, jak se často lidé domnívají. Ve skutečnosti to trvá déle. „Existují výjimky. Například boltcovitka bezová, která je schopna uschnout, a když zaprší, tak je téměř okamžitě ke sběru. To samé platí u špičky polní. Ale co se týče hřibovitých druhů, je potřeba jim dát deset až čtrnáct dní,“ vysvětluje mykolog.

Stále platí, aby houby měly po tuto dobu vyhovující podmínky; nestačí tedy jen, aby zapršelo. Je potřeba, aby se teploty držely kolem nebo lehce přes 20 stupňů Celsia, ideálně s výskytem ranních mlh, jak tomu bylo v uplynulých dnech. Ty dokáží v lesích a na polích udržet dostatečnou vlhkost. „Pokud takové klimatické podmínky vydrží, za mě to bude ideální podzim,“ podotýká Hadzima.

Vedle hřibovitých hub se mohou lidé vydat i na další chutné druhy. „Na loukách pak hodně rostou pečárky, bedly či pýchavky všeho druhu,“ dodává mykolog.

Jak správně sbírat houby

Často se lidé domnívají, že nejlepší je houbu rovnou odříznout a zbytek nohy ponechat na svém místě. Opak je ale pravdou. „Když houbu uříznete a necháte v myceliu zbytek třeně, začne hnít, což není pro to podhoubí ideální. Ale jakmile houbu takzvaně vykroutíte a vzniklou jamku zahrnete, tak se vlákna mycelia poměrně rychle opět spojí a obnoví se růst. Určitě tedy doporučuji houby spíše vykroutit, což je šetrnější nejen pro houbu, ale i pro přírodu,“ uzavřel Hadzima.

