Pokud není vyrazíte z domova, musíte mít na sobě ochranné pomůcky v podobě roušky, nebo alespoň šátku či šály zakrývající ústa a také nos. Pokud tuto povinnost nesplníte, nejspíše bude nejprve příslušníky státní či městské policie upozorněni.

Pokud ale i přesto nebudete ochranné pomůcky nosit, můžete obdržet pokutu za neuposlechnutí výzvy pokutu ve výši až deset tisíc korun. Naštěstí pokuta by se návštěvníků velkých marketů v Berouně netýkala.

Test Deníku

Berounský deník vyrazil v pátek dopoledne k marketům, kde testoval, jak lidé dodržují povinnost nosit ochranné pomůcky.

Princip testování byl jednoduchý. Redakce monitorovala stovku lidí, kteří přijížděli na parkoviště k obchodu. Po vystoupení z automobilu pak již měli mít nasazené ochranné pomůcky. Celkem Deník zmonitoroval u marketu Kaufland, Billa a Penny Market celkem tři stovky přijíždějících nakupujících. Z tohoto počtu se po parkovišti nakonec bez roušky či šátku pohybovalo devět lidí. Nutno ovšem poznamenat, že dotyční si po chvilce uvědomili porušení nařízení.

„Podívejte se, roušku mám,“ reagoval Radek Tichý, který se pro roušku vracel zpět do vozu. Deník se jej před tím zeptal, proč ochrannou pomůcku nemá. „Přiznám se, zapomněl jsem na to. Když jedu v autě, nikoho nevozím, sundavám si ji. Nesnesu těsné věci kolem krku, nikdy jsem ani nenosil kravatu. Takže ji něco vymyslet, abych při výstupu z auta na to už nezapomněl.“

„Bojíme se, staráme se o rodiče, žijeme v jednou rodinném domu. Rodiče už na tom nejsou se zdravím úplně ideálně. Stanovili jsme režim, že dům a zahradu opouštím pouze já. Kromě roušky mám i rukavice. Auto si s manželkou nyní nepůjčujeme, vše okolo domácnosti zařizuji já. Je to těžká doba, ale musíme to nějak vydržet. Zatím ta karanténa není tak hrozná kvůli počasí, jenže se má pořádně ochladit, a to nás všechny zažene do baráku. Doufám, že vše brzdy přejde,“ reagoval na dotaz Petr Krátký.

I podle vyjádření berounské radnice obyvatelé jsou v těchto chvílích zodpovědní. „Naši strážníci se snaží plnit všechna nařízení vlády, co se týče kontrol. Ale musím říci, že lidé v Berouně jsou velmi disciplinovaní a roušky nosí, hodně z nich má roušku doma ušitou. Nebyl zatím důvod přistupovat k sankcím,“ řekla Jitka Soukupová, mluvčí radnice.