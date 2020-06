Už ve středu se obyvatelé Berouna a také Hořovic dozvědí, jaké že investice se jednotlivá vedení měst rozhodla omezit. Plány jednotlivé radnice mají, ovšem předem zatím nic konkrétního nikdo prozrazovat nechce. „Vše budeme projednávat na středečním zastupitelstvu,“ nechal se slyšet starosta města Hořovice Jiří Peřina a zároveň připustil, že vzhledem k jednání o investičních škrtech by se mohla debata dost prodloužit.

„Budeme na středečním zasedání schvalovat rozpočtové opatření, jelikož musíme snížit daňové příjmy o šest milionů korun (město odhadovalo příjmy v této položce pro letošní rok na částku 140 milionů korun, pozn. red.) Poté uvidíme, co bude dále. Osobně odhaduji, že ten propad bude vyšší, myslím si tak kolem čtrnácti milionů korun,“ řekl starosta Jiří Peřina. Ten doufá, že vláda nakonec schválí senátní návrh, ve kterém se počítá s tím, že stát ze svého rozpočtu vyplatí obcím částku 1 200 korun na obyvatele, co by náhradu za výpadek daňových příjmů.

„Kdyby se od státu podařilo získat těch osm milionů korun, tak bychom pak mohli s jedním rozpočtovým opatřením vyjít. Zatím to vypadá tak, že musíme omezit opravy, zejména pak objektu bývalé zemědělky, kde je nyní úřad,“ dodal starosta Jiří Peřina. Zastupitelstvo v Hořovicích se uskuteční od 17 hodin v sále radnice. Jednání je veřejné, ovšem platí hygienické opatření v podobě zakrytí dýchacích cest rouškou, šátkem a podobně.

Ve stejný den jen o dvě hodiny dříve začne zasedání berounských zastupitelů. To se uskuteční tradičně v prostorách Kulturního domu Plzeňka. I tady se očekává debata právě nad úpravami rozpočtu města. To už před časem mimochodem sdělila Berounskému deníku nejen starostka města Soňa Chalupová (ODS), ale i místostarosta města Michal Mišina (ANO 2011). „Budeme to řešit na červnovém zasedání, do té doby bychom měli mít veškeré podklady týkající se propadu příjmu rozpočtu města,“ sdělil Michal Mišina.

Město Beroun počítá s propadem příjmů v rozpočtu ve výši téměř 80 milionů korun. Z toho cirka 20 milionů korun je právě z výnosu daně ze závislé činnosti.

„Abychom zasanovali rozpočet, museli jsme některé investice omezit. Jedná se o projekt na výstavbu sociálních bytů za dvacet milionů korun. Zatím nás ale ponížení příjmů neohrožuje v běžném životě a v dodělání velkých investic, které jsou rozjeté. Pokud by se to opakovalo anebo vláda vymyslí další státní pomoc z rozpočtu obcí, tak bychom museli sáhnout i do chystaných projektů,“ dodala Soňa Chalupová.

Pokud se nemůžete jednání zúčastnit, můžete si záznam zpětně pustit ve vašem webovém prohlížeči. Město Beroun totiž nejenže jednání vysílá online, ale jako jedno z mála měst následně dává k dispozici ke shlédnutí.