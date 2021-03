Na nošení roušek mají dohlížet i městští strážníci. Deník tedy vyrazil do ulic s objektivem zjistit, jak se k tomuto nařízení staví obyvatelé Berouna. Výsledky nejsou nijak valné a je zjevné, že lidé toto nařízení moc nerespektují.

Strážníci tyto přestupky řeší zatím jen domluvou a mají nabízet i roušky zdarma. K tomu se stále více potýkají s agresivitou. „Lidé jsou velmi agresivní. A i když je oslovíte a požádáte je, aby si roušku nasadili, někteří jsou na adresu strážníků velmi vulgární,“ popisuje zkušenosti strážníků z posledních dnů Jitka Soukupová z oddělení komunikace a veřejných vztahů města.

Po incidentech v Uherském Hradišti a Českých Budějovicích, kdy tamní strážníci zaklekli muže, kteří si na jejich výzvu nenasadili roušku, chtěl Deník zjistit, zda jsou strážníci v Berouně na podobně vyhrocené situace nějak připraveni.

Sami navíc před třemi týdny museli fyzicky konfrontovat 14letého chlapce, na kterého byli zavoláni, když měl chvilku předtím poničit omítku u prodejny cyklistických potřeb u kruhového objezdu v Havlíčkově ulici. Mladiství nereagoval na jejich výzvy a pozvolna z místa odcházel, proto jej museli fyzicky zajistit. Vyšetřování nakonec obhájilo tento pro mnohé kontroverzní zákrok jako adekvátní.

Podobné incidenty z drtivé většiny vznikají kvůli prvotní nespolupráci se strážníky, jak vysvětluje i velitel městské policie Beroun Alexandr Scherber. „Lidé se v podobných situacích zbytečně vystavují konfliktu, když s hlídkou nespolupracují. Obecně z naší strany platí, že je důležité člověka poučit, že když prokáže svoji totožnost a nebude z místa odcházet, vždycky se taková situace dá vyřešit klidnou cestou a není potřeba ji hrotit,“ říká Scherber. „Pokud se třeba omluví, roušku si vezme, nebo řekne, že s tím nesouhlasí, prokáže svoji totožnost a pošle se to poté do správního řízení, situace se pak vyvíjí úplně jinak,“ dodává.

Podle něj městská policie v Berouně průběžně cvičí na různé situace, přesto nelze vytvořit jasný postup na situaci zcela konkrétní. „To nejde. Vždycky se tedy snažíme reagovat na to, co se v ten moment odehrává a co může nastat. V případech, které se objevily v Českých Budějovicích či Uherském Hradišti, tam je důležité asertivní chování strážníka, aby tu situaci vyhodnotil komplexně, jestli je přítomno dítě, či ne, zda tam jsou další lidé a podobně,“ vysvětlil Scherber a znovu zdůraznil, že to vždy závisí na tom, jak člověk, který je hlídkou osloven, bude reagovat. Obecně tedy platí, že se velká většina situací takto vyhrocuje zbytečně.

V Berouně letos zatím za nenošení roušky nebyla udělena žádná pokuta, protože se radnice spíše snaží dohlídnout hlavně na to, aby lidé ty roušky měli. „Cílem je, aby lidé ta nařízení dodržovali. Takže řadu měsíců naši strážníci nosí u sebe roušky náhradní, které lidem nabízejí, aby si ústa a nos zakryli. Určitě nebude fungovat to, když někomu dáte pokutu. Ten člověk naštvaně odejde a roušku si stejně nenasadí. A když si ji člověk zapomene, což měl být i ten případ v Uherském Hradišti, měli by strážníci nabídnout roušku novou,“ řekla Jitka Soukupová z oddělení komunikace a veřejných vztahů města.