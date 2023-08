/FOTO, VIDEO/ Projekt nového Lidlu na Závodí sice v loňském roce dostal zelenou, další prodejna známého řetězce ale nakonec v Berouně nebude. Jaká je budoucnost vedlejší křižovatky, která se měla v rámci původního záměru změnit v kruhový objezd?

Lidl se na Závodí stavět nebude. Beroun si musí vystačit s jednou prodejnou | Video: Radek R. Kaša

Druhá berounská prodejna diskontního supermarketu Lidl měla vyrůst na Závodí v zanedbaném prostoru bývalého areálu OSP. Společnost Lidl však od záměru ustoupila. „V přípravě projektu druhé prodejny Lidl v Berouně jsem se rozhodli nepokračovat,“ potvrdil mluvčí společnosti Tomáš Myler a ocenil vstřícný přístup města během příprav.

Jako důvod změny plánů uvedl, že jedna prodejna zatím v Berouně stačí. „Vzhledem ke skutečnosti, že v Berouně už jednu prodejnu v provozu máme, budeme se věnovat lokalitám a městům, kde naše pobočky ještě nejsou dostatečně zastoupeny,“ uvedl Myler.

Vše přitom původně ke stavbě druhé berounské pobočky směřovalo. Součástí plánu bylo také nutné vykoupení nemovitostí, kterých se měla stavba dotknout. Šlo především o objekty v bezprostřední blízkosti křižovatky, kde měl být postaven kruhový objezd. Podle záznamu v katastru nemovitostní už společnost získala například rodinný dům v Pražské ulici s číslem popisným 88. Vedlejší objekt s číslem popisným 89 a stejně tak i celý areál bývalého OSP jsou ale stále ve vlastnictví soukromých osob.

Ze Závodí stále přes centrum města

Společnost Lidl před časem lokalitu pro druhou berounskou pobočku vybrala proto, aby především obyvatelé Závodí a okolních obcí, které se nacházejí na této straně Berounky, nemuseli do supermarketu cestovat přes celé město. „Lidé nyní musí jezdit do naší stávající prodejny v Plzeňské ulici přes centrum města. Výstavbou prodejny na Závodí bychom rádi pomohli ke snížení dopravy, která je aktuálně velmi přetížená,“ sdělil Tomáš Myler Deníku loni v listopadu. Nová prodejna měla přinést zhruba 35 nových pracovních míst.

Společně s druhým obchodem se měla v místě stavět komunikace, která by propojila Zborovského nábřeží s avizovaným kruhovým objezdem. I ten ovšem zatím zůstává pouze na papíře.

Okružní křižovatka byla podmínkou odboru dopravy a Policie ČR pro připojení pozemků na výstavbu supermarketu, a to s ohledem na množství aut, která by do areálu nově vjížděla.

Kruhový objezd se zatím stavět nebude

„Zda bude potřeba okružní křižovatka i pro jiné záměry, třeba pokud by zde mělo vzniknout bydlení, musejí zase posoudit odbor dopravy s policií. Žádné nové záměry zatím nejsou, aktuálně se okružní křižovatka určitě budovat nebude,“ řekla Deníku Dana Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje.