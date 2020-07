Hájí se mimo jiné tím, že je to jeho politický názor a slovo použil mimoděk. Podle jiných zastupitelů se spíše jedná o neznalost fungování příspěvkových organizací a celého systému.

Výrok Luboše Záloma zvedl ze židle de facto všechny ředitele příspěvkových organizací, kteří takovéto vyjádření považují za absurdní. Petra Zavadilová, ředitelka Domu dětí a mládeže Beroun, který je velmi aktivní v pořádání akcí pro berounskou veřejnost, ale také pro další příspěvkové organizace, se rozhodla situaci takto nenechat. Vyzvala zastupitele k veřejné omluvě.

„Za naší organizaci požaduji po panu zastupitelovi veřejnou omluvu za to, že nás nazval parazity,“ nechala se slyšet na zatím posledním zasedání zastupitelů v Berouně, kam přišla připravená. Pro každého zastupitele připravila složku o tom, co její subjekt pro Beroun dělá.

„Myslím si, že toho rozhodně není málo. To, co dostaneme od města Berouna, je vše v rámci dotačních prostředků, o které si musíme žádat jako všichni ostatní. Mimochodem se jedná o částku zhruba 50 tisíc korun. Myslím si, že nazvat někoho parazitem je dost hloupé, když o tom nic nevím,“ poznamenala a dodala, že výrok zastupitele Záloma uráží všechny ředitele příspěvkových organizací, a to nejen těch městských, mezi něž patří školy či městská policie, ale také těch státních včetně poskytovatelů sociálních služeb.

Omluvy se na jednání nedočkala. Naopak. Luboš Zálom se hájil tím, že slovo použil mimoděk a nebylo rozhodně myšleno konkrétně. „Nemám nic proti vaší organizaci, ani proti vám, ani proti tomu, co děláte. Každá organizace tohoto druhu dělá spoustu prospěšných akcí. Pokud jsem myslel slovo parazit, myslel jsem tím podstatu příspěvkových organizací jakožto typu instituce,“ reagoval Zálom

Jedním z důvodů, proč tento pojem použil, je prý i to, že tento druh instituce používá veřejné peníze. „Zároveň určitým způsobem bere za rukojmí ty, kterým poskytuje svoje služby a v podstatě vytváří nekalou konkurenci komerčním subjektům, které by je mohly poskytovat,“ podotkl s tím že se jedná o komplexní problém. „Šlo mi o princip fungování příspěvkových organizací jako takových a mého politického názoru na určitou politicko-ekonomickou zkušenost,“ dodal zastupitel.

Pohled Luboše Záloma na věc netěší ani Ondřeje Šimona, ředitele Domova seniorů TGM Beroun a zároveň Domova seniorů ve Všestudech na Mělnicku, který je zároveň i berounským zastupitelem za ČSSD. „Děláme velice dobrou věc pro lidi. Snažíme se lidem umožnit důstojně dožít stáří, a to včetně třeba i těch soukromých subjektů,“ připomněl.

Zdůraznil, že provoz je vždy i o dotacích, protože jinak by jejich služba stála mnohonásobně více, než stojí, a mohlo by si ji dovolit jen velmi málo lidí. „A takto se můžeme bavit i o školce či zdravotnictví. Pan zastupitel nezná do detailu veřejnou správu, procesy, jak fungují veřejné peníze,“ vyjádřil svůj názor Šimon.