/FOTOGALERIE/ Je to stejné jako bojovat s větrnými mlýny. Řeč je o černých skládkách. Když už se podaří přírodu navozeného smetí zbavit, objeví se jinde další. Město chystá v lokalitách, kde jsou černé skládky, instalovat techniku k následnému dopadení pachatelů.

Černá skládka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

Staré pneumatiky, nábytek, oblečení, ale také lednice, stará výpočetní technika i stavební sutě, nespotřebované barvy, vyjetý olej a další chemikálie. Některým lidem je zkrátka jedno, co do přírody odhazují a že v budoucnu s tím může být veliký problém. V Berouně a i v dalších městech s černými skládkami bojují neustále. A rozhodně to není souboj zadarmo. Jen v minulém roce stála Beroun likvidace černých skládek bez mála 400 tisíc korun.