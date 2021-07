Už na první pohled upoutají prostory vstupní haly, kde vznikl divadelní a kino klub. K dispozici je bar, několik stolků, křesla a kanape. Atmosféru pomohly vytvořit vysloužilé filmové dekorace, plakáty a stará promítačka. Za instalací stojí výtvarník Vladimír Větrovský. „Jelikož mám zkušenosti i ze scénografie, tak jsem výzdobu pojal tímto způsobem a použil jsem z Barrandova vyřazené dekorace. Koncept celého prostoru nyní slouží jako filmový bar a kavárna, “ popisuje zrod interiéru Větrovský. Ten zároveň vede provoz kina, čemuž se rád věnuje i ve volném čase. „Je to spíš takový můj koníček,“ dodává s úsměvem.

Celý prostor dostal nový vzhled. Využilo se i předmětů, které by jinak už dosloužily. „Je zde vymalováno, vyměnili jsme osvětlení, natřeli dveře a přidali na ně pěkné keramické informační tabule. Za barem je kuchyňská linka s dřezy a vodou včetně prosklené lednice. Recyklovali jsme staré vybavení ze sklepa a špejcharu, použili jsme darované stolečky z jednoho zličínského fast foodu. Lednici a kanape jsme pořídili levně v bazaru,“ doplnil starosta městyse Filip Kaštánek, který zdůraznil, že místo odpovídá všem hygienickým normám.

Sál kina se může navíc pochlubit novým ozvučením. „Na boční stěny včetně té zadní jsme nainstalovali dvanáct surroundových reproduktorů. Další ozvučení není na první pohled vidět, protože se skrývá za plátnem a šálami v portále. Jsou to dva hlavní reproduktory a jeden centrální. Zvukovou instalaci samozřejmě doplňuje subwoofer. Celkový příkon soundsystému přesahuje 7.400 wattů a jedná se o Dolby Digital 5.1/7.1 zvuk ve standardu THX,“ upřesnil starosta a dodává, že i vzhledem k výkonu je zvuk vyladěn tak, aby nebyl příliš nahlas a byl příjemný na poslech.

Staré promítačky našly místo u sběratele a nahradil je moderní digitální projektor. „Podařilo se nám najít sběratele, který odkoupil staré promítačky celuloidových pásů. Máme radost, že přístroje poslouží jako muzejní exponát. Byla by je škoda vyhodit. Tím se uvolnil v kabině prostor, kterému teď vévodí DCP projektor s digitálním zesilovačem. Projekce se řídí přes dva počítače – jeden běží na linuxovém serveru, ze kterého se promítá, a druhé windowsovské PC je zde pro nezbytnou obsluhu,“ popsal Kaštánek novou obrazovou techniku.

Renovace čeká celý kulturní dům

Renovace se dočká i celý objekt, kde kromě kina sídlí i knihovna a pošta. Ještě je ale potřeba sehnat peníze. „Mimo toho jsme pracovali i na projektové dokumentaci k opravě celé budovy. Tu máme hotovou ve stupni pro stavební povolení, které jsme již získali. Teď hledáme financování,“ doplnil starosta.

Bezbariérový přístup do knihovny a na poštu by měl přijít na řadu nejdřív. „Jako první postupný krok bychom nejraději udělali opravu schodiště a výstavbu výtahu. Bezbariérový přístup vnímáme jako prioritu. Schodiště budou redukována na poloviční šířku, ale zůstanou zachována v páru s odkazem na současný vzhled. Mezi nimi vznikne výtah, který zpřístupní první i druhé patro,“ říká starosta.

V prostorách kina se během sezóny chystá například i projekce živých vystoupení, a to jak divadel, tak i symfonických orchestrů. Promítat by se měly i sportovní přenosy. „Zvuk na to už konečně máme a dostatečnou přenosovou rychlost internetu také. Blíží se olympiáda, tak například zápasy našich basketbalistů by mohly zaujmout,“ líčí starosta a zároveň děkuje všem, kteří se v posledním půlroce na proměně kulturního domu podíleli.