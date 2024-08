„Jsme spolek zhruba patnácti většinou starších dam. Pravidelně se scházíme v přísálí našeho kulturního domu, platíme příspěvky a zajímáme se o historii naší obce. Jen nemáme vlastní klubovnu, a tak archivy máme různě po domácnostech. Při návštěvě podobného spolku v Chyňavě nás nadchla jejich opravená kaplička s nainstalovaným automatickým zvoněním. Jako malá holka si pamatuji, že jsme měli kostelníka, který v kostele zvonil,“ vzpomíná rodačka z Loděnice Jana Tučková.

Zvony v Loděnici ale mlčely. Podle Tučkové není vůbec jednoduché naučit se na zvony správně zvonit. Navíc za každé světové války byly zvony zabaveny, roztaveny a použity na výrobu zbraní. Na popud členek spolku nechala místní fara vypracovat studii, která vyčíslila, že nový zvon a automatické zvonění by přišlo na 456 tisíc korun.

„Díky studii jsme také zjistili, že zvony, jež ve zvonici máme, nejsou původní. Jeden zvon jsme dostali ze Svatého Jana, další je špatně zavěšen a při zvonění se z něj vytlouká zvonovina. I kdyby se s ním někdo naučil zvonit, tak by brzy odešel,“ říká seniorka.

Fara prošla po roce 2000 rekonstrukcí a pořízení nového zvonu nebylo na pořadu dne. Ze zastupitelstva, kde seniorky svůj nápad přednesly, také odešly s nepořízenou. „Rozhodly jsme se, že budeme pořádat různé akce a výtěžek půjde na nový zvon a automatické zvonění. V září loňského roku proběhla první akce, koncert Pro zvony, kdy přijela spřátelená kapela, která nastudovala několik zvonivých písniček. Přišlo hodně lidí,“ popisuje velký úspěch Tučková. Od té doby vymyslely seniorky na každý měsíc nějakou další akci.

V říjnu se uskutečnilo setkání na faře, kde mimo jiné místní páter zahrál na varhany. „Hrál dříve v kapele a koncertoval v Německu. Myslela jsem, že půjde jen o církevní sklady, ale hrál i písničky od Chladila a Simonové. Všichni s ním zpívali. Místní hasiči nám přivezli lavičky, každá z nás něco napekla,“ vypráví Tučková. Pro návštěvníky byla připravena komentovaná prohlídka kostela, promítání a také letáčky o historii zvonů, kde byl uveden i účet berounské diecéze, kam zaslat peníze na obnovu zvonů.

close info Zdroj: se souhlasem Jany Tučkové zoom_in Nový zvon od zvonaře Michala Votruby.

„Byl transparentní, takže bylo vidět, kolik kdo přispěl. Vybíralo se ale i do kasičky. Bylo rozhodnuto, že náš zvon bude vyrábět zvonař Michal Votruba z Táborska. Pozvaly jsme ho na další akci, kdy měl přednášku o zvonech. Byla moc zajímavá. Například lidem pověděl, že se dříve zvonilo před morem. Nemoc přenášely myši a krysy, které zvuk zvonu nemají rády a utíkaly pryč. Také se zvonilo před bouřkou. Když někde dlouho zvonili, tak jim svítilo sluníčko a jinde pršelo,“ směje se Tučková.

V prosinci ještě spolek vytvořil Betlém a nechal vytisknout pohlednice s motivy kostela, které namalovali místní malíři. U adventního rozsvěcení vánočního stromu se opět vybíraly peníze na zvony i prodávaly pohlednice.

A pak přišlo velké překvapení. Seniorky podpořila velkou částkou firma Gramofond z Loděnice. „Na Vánoce každoročně něco v kraji podpoří. Zaměstnanci si vyberou projekt, na který přispějí a firma vybranou částku zdvojnásobí. Dostaly jsme 90 tisíc korun,“ popisuje seniorka. A když obec viděla velký ohlas, částku dorovnala. A tak se mohla u zvonaře Michala Votruby objednat výroba nového zvonu.

Seniorky z Loděnice se rozhodly, že pomohou vrátit do kostela zvon | Video: Jana Hájíčková

„Byly jsme se na výrobu a odlití podívat. Šedesátikilový zvon už je dokončen a čeká v kostele vedle oltáře na slavnostní zavěšení. To by mělo proběhnout v září na Václava, tedy v neděli, den poté. Po mši se začne s instalací zvonu a půjde-li všechno dobře, mohl by poprvé zazvonit kolem třetí odpoledne. V červnu už proběhlo žehnání zvonu arcibiskupem Janem Graubnerem,“ dodává Tučková. Zvon by měl zvonit každý den v poledne a v neděli před mší.

Seniorky už mají ale v hlavě další plány. Chtěly by například vytvořit galerii fotografií místních starostů, sehnat informace a připravit přednášku o místních Sokolech a Sokolovně, nebo sestavit publikaci o rodu Cífků, který založil zdejší zámeček zvaný Na Vinici. „Dnes patří pravoslavném klášteru a jsou v něm řeholnice z Podkarpatské Rusi,“ loučí se Tučková.