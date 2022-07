Málo známé příběhy vědeckého poznání představí Geopark Barrandien

Významné objevy různých vědních oborů – třeba astronomie, botaniky, genetiky, geografie i geologie – a to včetně nahlédnutí do míst, kde se zrodily, budou mít zájemci možnost blíže poznat při návštěvě berounského Muzea Českého krasu. Konkrétně v jeho venkovní expozici Geopark Barrandien (se vstupem ze Slapské ulice), kde bude do 25. října k vidění 12 stanovišť expozice Cesty české vědy.

Muzeum Českého krasu v Berouně. Ilustrační foto. | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu