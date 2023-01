Máte doma výtvarně nadané dítě? Připravit se na talentovky je třeba rok dopředu

/FOTOGALERIE/ Pět týdnů zbývá deváťákům na rozhodnutí o výběru střední školy. Sepsat přihlášku ke studiu nebo do učení je třeba do konce února. Co se týče středních uměleckých škol, děti mají talentové zkoušky už za sebou. Uspět u nich je přitom každým rokem náročnější, kdy situaci navíc ztěžují silné ročníky deváťáků.

Příprava na talentové zkoušky středních škol na Základní umělecké škole Václava Talicha Beroun Foto: ZUŠ V. Talicha Beroun | Foto: se svolením Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně

S přípravou na přijímačky je tedy potřeba začít už rok dopředu, jak radí Andrea Borovská, vedoucí výtvarných oborů na Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně. Přípravné kurzy na talentové zkoušky na berounské umělecké škole vede už od roku 2016 a tyto zkušenosti ji utvrdily v tom, že pustit se do přípravy až na začátku 9. třídy je pozdě. Věc neusnadňuje ani skutečnost, že se poslední dva roky na střední školy hlásí silné ročníky. „Každoročně roste o střední umělecké školy zájem. Ty se proto přizpůsobily a talentové zkoušky rozdělily do dvou kol. Například nejprestižnější pražská Hollarka letos dokonce vybírala prvním rokem studenty do druhého kola na základě odevzdaného portfolia prací na vysoké úrovni,“ říká Andrea Borovská. Málo sněhu, ale hodně zábavy! Žáci ze Závodí si užili lyžařský kurz v Jizerkách Navíc jiné školy dle jejích slov zase začaly v portfoliu vyžadovat povinně jednotné práce dle podrobného zadání. Bez důkladné přípravy už tak není téměř možné u zkoušek uspět. V uplynulém roce Andrea Borovská připravovala dohromady 18 studentů, kteří se hlásili na státní i soukromé umělecké školy především do Prahy, ale také do Plzně, Poděbrad či Jihlavy a drtivá většina z nich uspěla. „Oficiální oznámení dostanou 5. února. Nicméně dle zveřejněných ohodnocení na webech škol či v dopisech studentům již víme, že deset bylo přijato na obou zvolených školách a budou si tak vybírat. Šest uspělo na jedné škole a u dvou ještě čekáme na výsledky. Předesílám, že většina škol přijímá kolem deseti studentů na jednotlivé obory z 60 až 80 uchazečů,“ uvedla pedagožka. Zájemců je hodně Jak Borovská dále vysvětluje, pří výběru správné školy je potřeba taktizovat, protože se na některé hlásí obrovské množství uchazečů. Záleží hlavně na oboru. Například zájemci o obor grafický design tiskovin nebo digitálních médií násobně převyšují počet přijímaných studentů. „Ve chvíli, kdy víte, že se bude poměřovat s dvěma sty uchazečů a škola přijímá pouze deset nejlepších, je třeba vést přípravu důsledně a cíleně na vybrané obory. Úkoly jsou stále rafinovanější a některé školy dokonce vyžadují práci v grafických programech již od začátku. Nestačí pouze umět malovat či kreslit. Dle zaměření oboru je třeba portfolio rozšířit i o další techniky. Při zkouškách studenti pracují na třech až čtyřech úkolech. Vždy kreslí a malují, a poté plní specializované úkoly,“ přibližuje výtvarnice. Absolventi Virtuální univerzity třetího věku převzali v Hořovicích osvědčení Nejčastějším důvodem neúspěchu je podlehnutí stresu. Sebelepší příprava selhává ve chvíli, když student či studentka nejsou připraveni na celodenní maraton. Na některých školách děti absolvovaly talentové zkoušky od rána do večera a je potřeba se vypořádat s poměrně vysokou mírou stresu. „Z tohoto důvodu pořádáme na závěr každého kurzu takzvané talentovky nanečisto, kdy ve spolupráci se Základní uměleckou školou Řevnice simulujeme celodenní přijímací zkoušky včetně testu a hodnocení portfolia. Teprve tam si někteří uvědomí, že najednou musí vytvořit čtyři práce za sebou s přesně daným časovým limitem. Pokud se jim jedna nezdaří, nesmí podlehnout beznaději a musí se snažit pracovat kreativně až do konce,“ uzavírá Borovská V případě ZUŠ V. Talicha Beroun nový ročník přípravných kurzů začíná již první týden v únoru.

