Nedostatek roušek začali lidé, a to nejen na Berounsku, řešit po svém. Ve velkém se šijí látkové roušky. V současné době se proto před obchody s galanterií tvoří zástupy lidí. Největší zájem je podle prodejců o stoprocentní bavlnu, která je nejvhodnější k výrobě roušky i proto, že se rouška dá následně vyvařit ve vodě a znovu použít.

Stoprocentní bavlnu lze nyní spolehlivě zakoupit i v prodejně s výtvarnou tvorbou Idea Creative v Berouně. „Materiál ještě máme, neustále doplňujeme. Makáme den co den, noc co noc a pořád dodáváme zboží,“ uvedla Lucie Maříková. Idea Creative také disponuje e-shopem. Materiál objednaný na e-shopu pak lze vyzvednout v obchodě. Jediné, co momentálně v Idea Creative chybí, jsou gumičky, po kterých je obrovská poptávka. „Buď přijde balíček dnes, nebo zítra. Budeme mít tisíce metrů,“ dodala Lucie Maříková.

V obchodě, který nyní funguje v nestandardním režimu, udělali maximální opatření proti možnému šíření nového koronaviru. Zákazníci se tak defakto do prodejny nedostanou – jsou otevřeny hlavní dveře, ve kterých je umístěn stůl, kde zákazník komunikuje s prodavačkou. „Do obchodu se tak nikdo nedostane a zákazník má jistotu, že s látkou manipulovala pouze prodavačka obchodu,“ dodala Lucie Maříková.

Pomocný šicí materiál, zejména gumičky a tkalouny se pak dají pořídit i v galanterii Prádlo U Bílé růže na Husově náměstí v Berouně. „Momentálně jsou však k dostání především ve větších šířkách, které už nejsou pro roušky tak vhodné,“ okomentoval současnou situaci Jakub Potočka. I tato galanterie v současnosti funguje v omezeném provozu, v prodejně si ve stejnou chvíli nakoupí maximálně dva zákazníci.

„Žijeme v panelovém domě, ven nikam nechodíme. Vytáhla jsem šicí stroj a šiji roušky. Chybí mi ale nitě a také tkaničky a gumičky. Jdu si je tedy koupit. Roušky pak rozdám v rodině, další chci odnést na úřad,“ řekla Deníku paní Milena, mířící do prodejny galanterie na Husově náměstí.

Látky i darují

Internet se v posledních dnech plní návody na různé střihy roušek. Za ideální materiál bývá považována stoprocentní bavlna. Webů, kde se dají návody najít, je nespočet, za zmínku rozhodně stojí i facebooková skupina nazvaná „Šijeme roušky Berounsko (pomáháme, neprodáváme)“.

V této skupině je v současné době přes 200 členů, kteří jsou v ní velice aktivní. Nejen, že v této skupině lze nalézt množství návodů na různé typy roušek, členové skupiny zde sdělují i to, kde jsou roušky potřeba a také, v jakém stavu jsou zásoby jednotlivých galanterií. Kromě toho zde někteří nabízejí i své vlastní zásoby materiálu.

Autor: Tomáš Konopásek