Jedna z tříd Základní školy Beroun - Závodí.Zdroj: Deník/Radek R. Kaša„Vzhledem k tomu, že naše škola je nově zrekonstruovaná, vznikly tu tak prostory, které sice normálně využíváme například pro naší školní družinu, není ale pro nás problém se trochu uskromnit a školce je nabídnout. Třídy jsou přizpůsobeny malým dětem a je v nich také mobiliář, který rádi školce zapůjčíme. K dispozici je hygienické zázemí a například i žaluzie k dostatečnému soukromí,“ sdělila ředitelka školy Hana Kozohorská.

Třídy se nacházejí v přízemních prostorech, které jsou odděleny vlastními vstupními dveřmi od zbytku školy. Řešení tak vítá i ředitelka školky Jitka Marešová. „Díky paní ředitelce naše školka bude mít k dispozici dvě hezké třídy, které nabízejí plně funkční prostředí. Děti navíc při pobytu v dočasné školce nepřijdou s žáky základní školy do kontaktu,“ podotkla ředitelka.

Prozatímní třídy se mají na potřebný čas dobře vybavit. „Co se týče našeho mobiliáře, jako jsou například stolky, koberce či lehátka a samozřejmě učební pomůcky a hračky, bude nám umožněno si je ze školky přenést sem. A díky tomu, že to vlastně je hned přes ulici, o to to bude jednodušší,“ dodala Marešová.

Pracoviště v ulici Vrchlického se promění k nepoznání. „Dojde k rekonstrukci celé budovy a další přístavbě směrem do zahrady. A to tak, aby školka odpovídala moderním standardům i ve smyslu kapacity. Zároveň proběhne rekonstrukce zahrady a rodiče by mohlo zajímat, že usilujeme také o to, aby vznikl ještě další vstup do areálu školky ze strany budoucího parkoviště obchodu Lidl, který by zde měl vzniknout,“ informoval místostarosta.

Město si stanovilo šibeniční termín a počítá s tím, že se rekonstrukce stihne ideálně do začátku příštího školního roku. „Celá rekonstrukce je z hlediska času velmi ambiciózní. Chceme totiž, aby se děti do nové školky vrátily už příští rok na podzim,“ řekl Tomčo.

Rekonstrukce školky vyjde na 45 milionů korun a v současnosti na ni město vyčlenilo prostředky z rozpočtu města. „Budeme se snažit, aby alespoň část byla dofinancována z dotací,“ uzavřel místostarosta.