„Bohužel, od ledna do března 2021 jsou zrušeny všechny maturitní plesy,“ vysvětlil ředitel Městského kulturního centra Hořovice Přemysl Landa s tím, že se jedná o devět večerů. Maturanti se podle jeho slov rozmýšlí, jak svoji zkoušku dospělosti oslaví.

„Chtějí si například udělat závěrečný večírek v červnu i s nějakým stužkováním pro rodiče i kamarády. Hledají prostě jiný způsob,“ popsal dopady koronaviru.

Flintu do žita zatím neházejí

Naději zatím neztrácejí v Kulturním domě Plzeňka v Berouně. „Zatím v rámci maturitních plesů se vším počítáme. Objednané termíny zatím nikdo nerušil, studenti s termíny počítají. Je otázka, co s tím udělá nařízení vlády, pokud nějaké přijde,“ řekl Henri Morstyn, programový a produkční pracovník kulturního domu.

Praxe ze škol ale zatím spíše ukazuje, že maturanti, potažmo vedení školy, teprve vyčkávají. Třebaže nikomu se nechce tradici maturitních plesů rušit, rozhodnout může ještě koronavirová situace, pokud se nebude vyvíjet příznivě – a někteří experti v souvislosti s možností uvolňování opatření hovoří o opatrnosti. „Maturanti už termíny dojednané mají. Čekáme ale, co se bude dít po Novém roce,“ odpověděl na dotaz Deníku Jiří Perlinger, zástupce ředitele SOŠ a SOU Beroun – Hlinky.

Podobně vidí situaci Daniela Wimmerová, vedoucí odborných předmětů Střední zdravotnické školy Beroun. Tam plesy také nezrušili, ale hovoří se o přeložení termínů, případně hledají právě jiné řešení, pokud by neměl termín dopadnout z koronavirových důvodů.

„Třídní potvrdili, že přesunuli termíny na březen a duben. Pokud by to nebylo možné ani tehdy, tak se počítá s variantou, že by se po maturitě udělal až pomaturitní ples, kdyby nebyla jiná možnost,“ vysvětlila.

Plesy ruší i jiní

Maturanti nejsou jedinou skupinou, která pořádání plesů zvažuje. „Rušily se i další plesy, různé firemní stejně jako plesy rybářů, hasičů,“ řekl Henri Morstyn z berounského kulturního domu. Potvrdil to Přemysl Landa z hořovického kulturního centra.

„Zrušily nám plesy i velké firmy, ty u nás měly také vánoční a novoroční večírky pro zaměstnance, máme ohromný propad příjmů,“ vysvětlil. Plesová sezona znamená podle něj přitom až polovinu ročního příjmu.

Plesy v době koronaviru

- maturanti své termíny buď ruší, nebo přesouvají na pozdější měsíce

- dělají to z toho důvodu, že nikdo netuší, jak bude vypadat koronavirová situace

- ředitelé tyto školní akce rušit nechtějí, rozhodnout se chtějí až do konce roku

- společně s maturanty ale plesy ruší i další organizátoři, jako třeba firmy, rybáři atp.