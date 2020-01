Na všechny čekal bohatý program včetně tradičního krmení medvědů v podání Václava Chalouky, Jana Černého a obou berounských místostarostů - Dušana Tomči a Michala Mišiny.

Na plotě medvědária byly instalovány dvě fotografické výstavky, a to fotoreportéra Berounského deníku Pavla Palusky, který byl u toho, když počátkem října roku 2000 medvědy Kubu, Matěje a zemřelého Vojtu do Berouna přivezli a svým objektivem zachytil první chvíle nového medvědího domova. Druhá výstavka jsou archivní snímky města Beroun z průřezu, jak medvědi vyrůstali až do současnosti.

Na závěr proběhla beseda a autogramiáda Václava Chaloupky, a všichni si tak domů odnášeli podepsanou pohlednici medvědích brášků.

Velké obliby se u dětí se těšila místní palačinkárna, kde se paní Daniela měla co otáčet, aby veškerá přání dětí uspokojila. Vše zdárně dopadlo, a tak se všichni těší na podzimní velkou slávu u příležitosti dvacátého výročí, kdy večerníčkoví medvědí bratři do Berouna přijeli.