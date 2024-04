„Jezdili jsme sem spolu jednou týdně trénovat na běžecké závody. Jednalo se o partu nadšenců z Berouna, které bavilo běhání. Uspořádání závodu bylo naše impulzivní rozhodnutí, protože jsme odmítali uvěřit, že tak velkého sportovce dohnal jeho vnitřní démon, o kterém nikdo z nás vůbec neměl tušení,“ vysvětluje Lacina.

Josef Lacina uspořádal za pomoci manželky Veroniky běžecký závod Memoriál Jirky Zdílny ve Svatém Janu pod Skalou.Zdroj: se svolením Josefa Laciny

Lacinovým přáním je, aby se lidé nebáli o takových problémech mluvit. „Nechceme takto přicházet o kamarády. Trávili jsme spolu spoustu času o víkendech na závodech a hodiny při trénincích. A zjistili jsme, že jsme ho vůbec neznali. Měl rodinu, zázemí, slušnou práci, prakticky všechno. Zřejmě si myslel, že není žádná bábovka a nebude se se svým trápením nikomu svěřovat. Že si poradí sám. Zůstala po něm manželka a syn,“ vypráví sportovec, který nevybral trasu závodu na kopec ke kříži ve Svatém Janu pod Skalou náhodou.

Na nultý ročník dorazila téměř stovka závodníků

„Jirka zde tréninky vždycky přetrpěl. Nadával na ně. Chtěli jsme tak na něj zavzpomínat a aby po něm zůstal odkaz. Byl velice hodný a všem pomáhal. Rozhodli jsme se pomoc, kterou nám dával, poslat dál. Na závody bylo dobrovolné vstupné, které jsme se rozhodli věnovat na charitativní účely. Ideálně na boj s depresemi,“ říká Lacina. S přípravou závodů mu pomáhala jeho manželka Veronika. Oba dva překvapila ohromující účast. Přihlásilo se 98 závodníků a vybralo se krásných 18 000 korun, které se Josef Lacina rozhodl věnovat Charitě Beroun, která mimo jiné pečuje o lidi s depresemi.

„Minimální startovné jsme stanovili na sto korun. Čekali jsme, že dorazí maximálně třicet lidí. Netušili jsme, že bude tak velký zájem o netradiční běh. Jednalo se o závod na dvě hodiny, kdy se běhalo do kopce a z kopce co nejvícekrát v daném čase. Neotáčeli jsme se u kříže nad Svatým Janem, protože tam by to bylo nebezpečné, ale u informační tabule pod ním na rozcestí,“ vykládá sportovec. Trať byla dlouhá zhruba 700 metrů v jednom směru a měla převýšení 150 metrů. Závod vyhráli Lukáš Prošek, který absolvoval deset kol, a z děvčat Vendy Soukupová a Lenča Hnízdilová. Obě uběhly shodně osm kol.

Pomáhal starosta i hasiči

„Některé děti zvládly i čtyři kola a přidalo se i spousta chodců. Musím velice poděkovat panu starostovi Svatého Jana Jiřímu Boučkovi, který byl velmi vstřícný. Vůbec jsme nepočítali, že od něj dostaneme tak krásné zázemí. Připravil nám stoly a altány. Místní hasiči nachystali oheň, na kterém se pak opékali vuřty. Přesvědčoval nás, ať akci příští rok zopakujeme,“ prozrazuje Lacina, který rád souhlasil. A jelikož v kalendáři běžce je těžké najít volný termín, vypadá to, že příští ročník, oficiálně první, bude opět na Velký pátek, tedy 18. dubna 2025.

„Letošní ročník byl nultý, kdy jsme si to vyzkoušeli. Na příští tedy všechny zájemce srdečně zvu. A nejspíš rozdělíme běžce a chodce. Nejde nám o žádnou komerční událost, ale o pomoc lidem s depresemi. Především dospělým, protože na nich potíže nepoznáte a každý třetí dnes trpí depresemi. Chceme Jirkovi tam nahoru ukázat, že každý může změnit svoje okolí a nějakým způsobem ho ovlivnit,“ loučí se Lacina.