Některá města tak jdou opačnou cestou, že parkovné zdražují, aby motoristy odradila od parkování v centru. Touto cestou se ale města na Berounsku vydávat nechtějí. V Berouně se snaží vyřešit záplavu aut tak, aby mohli parkovat místní občané; aby tam neparkovali lidé, kteří pokračují na cestě do práce mimo region.

„Jedná se o dalekosáhlejší projekt, může se jednat o rozšíření modrých parkovacích zón,“ naznačil možná řešení místostarosta Michal Mišina. Chce se řešení ale věnovat po dlouhých debatách. „Unáhlený krok by mohl být ke škodě než užitku. Co se tyká momentální situace parkování, tak není ideální, ale řešení se chystá,“ uklidnil motoristy.

Beroun ročně vybere z parkovacích automatů i platby za parkování v modrých zónách zhruba 15 milionů korun. Peníze jsou začleněné do rozpočtu města. „Používáme je jak na údržbu, tak i úklid parkovacích ploch, a to i na jejich rozšiřování,“ vysvětlil místostarosta. Beroun by se tak mohl dočkat nového parkoviště ještě letos typu P+R. Z vybrané částky jde navíc zhruba sedm milionů na splácení úvěru parkovacího domu, který v Berouně slouží řidičům.

Sazby parkovného se nezvýší ani v Hořovicích na Berounsku, přesto ale v tomto odvětví jeden výdaj motoristům lehce vzroste. „Zvýšili jsme pouze o 100 korun poplatek za vyhrazené parkovací místo,“ uvedl starosta Hořovic Jiří Peřina. Hořovice ročně vyberou z parkovacích automatů zhruba půl milionu korun, z parkovacích karet potom asi 40 tisíc.„Peníze za parkovné používáme přednostně na budování nových parkovacích ploch, opravy parkovacích ploch stávajících a opravy a údržbu komunikací,“ dodal.

Zcela specifická situace v regionu panuje v Králově Dvoře. Tam se totiž za parkování v centru neplatí. Město totiž v osmdesátých letech přeťala dálnice, vzhledem k povaze lokality se tak nedá očekávat, že by řidiči parkovali v místě ve velkém. „Bojujeme s počtem parkovacích stání nad stadionem,“ uvedl starosta Petr Vychodil.

Před časem se podařilo vybudovat velkou odstavnou plochu, kde mohou lidé parkovat, řidiči ale mnohdy dávají přednost jakémkoliv místu, aby to měli domů co nejblíže. Často tak parkují i na chodníku. „Na to se plánujeme s městskou policií zaměřit,“ dodal starosta Králova Dvora.