S pomocí k nim proto spěchají také města na Berounsku. Deníkem oslovení představitelé měst už pomoc připravují. Ovšem pomoc se týká jen těch, kteří si pronajímají prostory od města.

„Máme připravený návrh na zasedání rady města, která se bude konat 8. dubna a týkat se bude možného odpouštění nájmů lidem, kteří jsou v městském majetku,“ reagoval na dotaz Deníku místostarosta města Beroun Michal Mišina a pokračoval: „Je mezi nimi i jedna jediná restaurace, ale jinak se pomoc týká především neziskových organizací a některých dalších. Konkrétně budeme jednat o odpuštění nájemného a nebo o slevě.“

Králův Dvůr

V sousedním Králově Dvoře už určitou formu pomoci mají odsouhlasenou více než dva týdny. Radní rozhodli o dvouměsíčním posunu platby nájemného pro bytové i nebytové prostory. „V praxi to tak znamená, že pokud dotyční nezaplatí nájem, vůbec nic se neděje,“ řekl starosta města Petr Vychodil.

O další pomoci budou rozhodovat na dalším zasedání zastupitelé města. Starosta města jim totiž předloží návrh o celkovém prominutím platby nájmu po dobu dvou měsíců. Bude to mít ale jednu zásadní podmínku – dotyční nesmí dlužit městu.

„Můj názor je ten, že o odpuštění nájmu by neměla rozhodovat rada města ale zastupitelé. Proto předložil návrh, aby se prominul na dva měsíce pronájem nebytových prostor pro podnikatele, ovšem za podmínky bezdlužnosti městu za posledních dvanáct měsíců. Kdo tedy městu dluží či v této době dlužil, pak nebude mít na pomoc nárok. Každá pomoc by měla být pokud možno částečně spravedlivá,“ sdělil Berounskému deníku starosta města Petr Vychodil.

Co se týče bytů, vlastní město byty pro sociální účely a také byty v Domově s pečovatelskou službou. Zde ale o prominutí nájmu neuvažuje. „Lidé tu žijící dostávají peníze od státu, nehrozí ani, že by přišli o zaměstnání. O prominutí nájmu tu tak neuvažujeme. Vše se ale bude teprve projednávat a zastupitelstvo nakonec může rozhodnout zcela jinak,“ dodal starosta Králova Dvora.

Hořovice

Odpustit nájemné se chystají také v Hořovicích. Podle starosty města Jiřího Peřiny je to zřejmě jediný způsob, jak může město pomoci.

„Jediné co můžeme v tuto chvíli udělat, je prominout nájmy. Toto řeší příspěvková organizace Správa bytového fondu, která má s dotyčnými uzavřené smlouvy. Vše je tedy plně v kompetenci ředitele. Jako rada města mu doporučíme prominutí nájmu, udělám to i osobně,“ řekl starosta Jiří Peřina s tím, že město by rádo pomohlo více, nicméně má omezené možnosti – materiální pomoc totiž míří do nejrůznějších organizací.