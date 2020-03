„Na základě nařízení hygieniků přijal Aquapark Beroun od středy nové opatření. Pro všední dny snížil kapacitu areálu na pětasedmdesát návštěvníků a o víkendu na sto návštěvníků. Z tohoto důvodu nebudou přijímány žádné rezervace na vstup. Opatření se týká všech částí aquaparku včetně fitness zóny,“ informovalo město Beroun na svém webu.

Online reportáž

Ve stejném duchu reagovali i majitelé aquaparků v nejbližším okolí, a to v Kladně či Příbrami. Největší aquacentrum v Praze - Čestlicích funguje bez jakéhokoliv omezení. Naopak aquapark v Rakovníku je až do odvolání uzavřen. Město využije uzavření ke kompletní sanitaci aquaparku, která by byla jinak naplánována na září.