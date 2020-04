Roky hojnosti skončily, budeme muset měnit rozpočty. Tak vesměs reagovali na dotaz Berounského deníku oslovení zastupitelé z obcí.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Přitom ještě na podzim loňského roku, kdy řada obcí schvalovala rozpočty na letošní rok, nic nenasvědčovalo tomu, že by se muselo začít šetřit ve velkém. Po rozšíření nákazy Covid-19 z Číny do Evropy a následným vládou přijatých opatřeních týkající se mimo jiné zákazu volného pohybu osob či shromažďování, se situace rapidně změnila.

Nyní starostové pouze netrpělivě vyčkávají, kdy se situace zklidní a vše se začne vracet do normálu. „Asi jako všichni i my budeme mít poměrně obrovský problém s financemi. I proto finanční pomoc například živnostníkům a podobně ve městě tak nepřipadá v úvahu,“ řekl Deníku starosta Hořovic Jiří Peřina.

Zhruba v polovině roku pak podle starosty města bude nutné projednat úpravy rozpočtu města. „Předpokládám, že minimálně už nyní v pololetí budeme muset opravit rozpočet města o šest milionů korun na příjmech. Jakých projektů se omezení dotkne, zatím nedokáži říci, to budeme muset projednat. Budou se muset seškrtat investice, to je bez debat. Situace se rozhodně podepíše na dalším rozvoji města. Vidím to předběžně tak, že v roce 2021 se žádný zásadní rozvoj města konat nebude. A čím déle vše potrvá, tím bude situace horší,“ vysvětlil starosta Jiří Peřina.

Na možné „chudší“ období se připravují i v bývalém okresním městě - tedy v Berouně. Podle místostarosty Michala Mišiny radnice podklady pro zastupitele o vývoji rozpočtu dává dohromady. „Mluvíme a bavíme se o tom. Snažíme se shromažďovat informace, chceme mít dostatek podkladů a výhledů a podobně. Až poté se budeme moci detailněji bavit. Tématem to bude také na dalším zasedání zastupitelstva. Nejpozději do června bychom v tomto chtěli mít jasno,“ sdělil místostarosta Michal Mišina.

Rozpočtové škrty se nevyhnou ani sousednímu Královu Dvoru. Ovšem podle starosty Petra Vychodila by nižší rozpočtové příjmy rozhodně neměly ohrozit plánované investice do rozvoje infrastruktury v podobě oprav chodníků, silnic a veřejných prostranství.

„Nyní se u krajů a obcí projeví, kdo byl zodpovědný a kdo jel takzvaně na doraz a neponechával rezervu na horší časy. Město Králův Dvůr převádělo zhruba 50 milionů korun z minulého roku, jsem tak přesvědčený, že daňový pokles nějakým způsobem ustojíme,“ řekl starosta Petr Vychodil s tím, že tak nyní rozhodně nehrozí, že by musely být omezené investice v podobě oprav chodníků, silnic a veřejných prostranství.

„Jednat akorát budeme o projektu týkajícího se veřejné zeleně za 12 milionů korun. Nyní řeším i s architektkou, zda jej realizovat takto celý velkorysý, nebo jej zkrátit. Ale to je zatím předmětem jednání,“ dodal starosta.