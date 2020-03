Města si objednala tisíce roušek

Největší města berounského regionu, tedy Beroun a Králův Dvůr, si objednala dodávku ochranných pomůcek mimo oficiální distribuci Středočeského kraje. Do Králova Dvora by v týdnu mělo dorazit tři tisíce roušek, do Berouna téměř šestnáct tisíc. Města o tom informovala na svých webech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová