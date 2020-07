Hotovo. Úterním dnem skončily veškeré školní povinnosti pro všechny školou povinné. Někde tomu tak již je od pátku. I když se na první pohled může zdát, že školní objekty zůstanou po dobu letních prázdnin opuštěné, rozhodně tomu tak není.

Stejně jako v minulých i letos obce a města, co by zřizovatelé škol, mají naplánované investiční akce, některé údržbové se pak podařilo realizovat v při dvouměsíční výluce školní výluky kvůli nařízení vlády, která tak reagovala na rychle se šířící nákazu novým koronavirem Evropou.

I když nyní v době koronavirové krize města počítají každou korunu a mnohdy musela upravit svůj rozpočet pro letošní rok kvůli velikému propadu daňových příjmů, investice do školských zařízení zůstaly. Co také kvitují i obyvatelé.

„Investice do vzdělání je vždy důležitá, rozhodně s nimi souhlasím. Nevím proč, ale vždycky mám takový pocit, že když se něco takového stane, nebo když se hledají úspory, hledaly se většinou v těchto odvětvích. Za mě tedy určitě je to správně i v době krize,“ řekl Martin Novák. „Školy a školky si to zaslouží. I když jsou modernizovány, stejně bych řekla, že by to mohlo být mnohem více, ale na druhou stranu město nemá na starost jen školy a školky,“ řekla Šárka Opatová.

Přehled investic do školských zařízení

(v závorce je částka vyčleněná v rozpočtu města)



MŠ Sluníčko Beroun (1 005 000 Kč)

MŠ Pod Homolkou (380 000 Kč)

MŠ Beroun Tovární (470 000 Kč)

MŠ Beroun Drašarova (300 000 Kč)

MŠ Vrchlického (200 000 Kč)

Jungmannova ZŠ Beroun (1 891 000 Kč)

2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova (1 720 000 Kč)

ZŠ Beroun, Wagnerovo náměstí (2 470 000 Kč)

ZŠ Beroun-Závodí (550 000 Kč)

O letošní prázdniny se tak stavební práce defakto nevyhnou ani jedné mateřské školy v Berouně. Největší stavební úpravy jsou naplánovány pro Mateřskou školu Tovární. Objekt školky tak nebude zapojen do takzvaného „kolečka“ provozu mateřských škol a letní prázdniny. Zaměstnanci ale vypomohou v jiných školkách.

Prázdninový provoz mateřských škol v Berouně

MŠ Pod Homolkou

1. - 10. 7.

17. – 21. 8. (náhrada za MŠ Tovární)

MŠ Sluníčko

13. 7. - 24. 7.

2. ZŠ a MŠ Preislerova

13. 7. – 24. 7.

MŠ Drašarova

27. 7. - 7. 8.

10. 8. – 15. 8. (náhrada za MŠ Tovární)

MŠ Vrchlického

10. 8. - 21. 8.

MŠ Tovární zavřeno

Pro rodiče a zákonné zástupce dětí, které docházejí do zmíněné mateřinky, tak rozhodně nevznikají komplikace, že by neměli možnost umístit v létě dítě do školky. „Je zde naplánována investice do zateplení objektu, a to včetně střechy,“ doplnila k investici informace mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Investice se dočkají i další mateřinky ve městě. V Mateřské škola Drašarova se uskuteční revitalizace a úprava povrchů zahrady, bude dojde k vybavení nově otevřené třídy v ulici Bezručova v detašovaném pracovišti v Komunitním centru. V Mateřské škole Vančurova dojde ke kompletní modernizaci třídy včetně elektroinstalací. Modernizace se dočkají i základní školy – například na ZŠ Wagnerovo náměstí se plánuje výměna oken a nová fasáda, v ZŠ Jungmannova dojde k opravě podlah, elektroinstalace.