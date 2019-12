Město chystá rekonstrukci prostranství před Hvězdou

Prostranství před bývalou Hvězdou v Berouně by se mělo brzy změnit a projít rekonstrukcí. Vedení města to plánuje na příští, nejdéle přespříští rok. Jisté ale je jedno: do konce prosince by měla být hotová dokumentace pro územní rozhodnutí, o které se bude žádat následně poté. Pak přijde na řadu příprava dokumentace pro stavební povolení a poté vlastní stavba.

Centrum Velkého sídliště v Berouně by se mohlo své obnovy dočkat v příštím roce. | Foto: Deník / Romana Šimková