Město se chce zaměřit na černé skládky. Pomoci má také prevence

Je to věčným problémem: černé skládky. V Berouně se jedná často o lokalitu za traktorkou a eternitkou. Tam se to často přímo kupí stavebním materiálem, pneumatikami, ledničkami a dalším odpadem. „A to i přesto, že město ve spolupráci s AVE se snaží skládky průběžně likvidovat. Každý občan má přitom možnost odpad zdarma odvézt do sběrného dvora,“ uvedla Jitka Soukupová z oddělení komunikace berounské radnice.

Černá skládka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hana Jakubcová